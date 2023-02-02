Штрафи у Дії — інформації про порушення не буде кілька днів

Сервіс вирішили доопрацювати

На сайті та мобільному застосунку державних послуг "Дія" кілька днів не оновлюватиметься інформація про штрафи автофіксації. Сервіс вирішили доопрацювати.

Про це йдеться на сторінці застосунку у соцмережі.

Коли запрацюють штрафи у "Дії"

Відомо, що Національна поліція України (НПУ) вирішила доопрацювати сервіс. Оплата штрафів автофіксації перейде на нові реквізити, які залежатимуть від місця розташування відеокамери. Це зроблено для того, щоб гроші надходили у місцеві бюджети, а не на єдиний рахунок, як було раніше.

У зв'язку з цим тимчасово нові штрафи не надходитимуть у "Дію".

Тільки-но поліція завершить доопрацювання, штрафи знову почнуть відображатися у застосунку, як і раніше. Йдеться і про ті, що були зафіксовані в період, коли сервіс був недоступний. Фахівці з МВС зазначають, що на відновлення роботи потрібно кілька днів.

Більше про послуги у "Дії"

Українцям дали можливість розмитнювати ввезені в країну автомобілі швидше. Тепер це можна робити за допомогою мобільного застосунку державних послуг "Дія". Передбачено нову систему розрахунку митного збору за розмитнення транспортних засобів. Щоб дізнатися вартість, у застосунку потрібно ввести деякі характеристики автівки.

Застосунок "Дія" може працювати навіть у разі відключення електроенергії чи зникнення інтернет-покриття. Там буде доступний єДокумент, який Мінцифри запустило на випадок відключених реєстрів.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві економіки України закликали громадян вчасно сплатити транспортний податок. У відомстві визначили перелік моделей автомобілів, на які він поширюється у 2023 році. Загалом відомство визначило 225 моделей марок машин, які підпадають під податок. Йдеться про: Porsche, Tesla, Toyota, Land Rover, Lexus, Bentley, Jaguar, BMW та Mercedes-Benz.