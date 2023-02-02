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У "Дії" інформації про штрафи з відеокамер не буде кілька днів

2 лютого 2023 12:50
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Штрафи у Дії — інформації про порушення не буде кілька днів
Сервіс вирішили доопрацювати
lis.jpg - Ксенія Лисновська

На сайті та мобільному застосунку державних послуг "Дія" кілька днів не оновлюватиметься інформація про штрафи автофіксації. Сервіс вирішили доопрацювати.

Про це йдеться на сторінці застосунку у соцмережі.

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Коли запрацюють штрафи у "Дії"

Відомо, що Національна поліція України (НПУ) вирішила доопрацювати сервіс. Оплата штрафів автофіксації перейде на нові реквізити, які залежатимуть від місця розташування відеокамери. Це зроблено для того, щоб гроші надходили у місцеві бюджети, а не на єдиний рахунок, як було раніше.

У зв'язку з цим тимчасово нові штрафи не надходитимуть у "Дію".

Тільки-но поліція завершить доопрацювання, штрафи знову почнуть відображатися у застосунку, як і раніше. Йдеться і про ті, що були зафіксовані в період, коли сервіс був недоступний. Фахівці з МВС зазначають, що на відновлення роботи потрібно кілька днів.

Більше про послуги у "Дії"

Українцям дали можливість розмитнювати ввезені в країну автомобілі швидше. Тепер це можна робити за допомогою мобільного застосунку державних послуг "Дія". Передбачено нову систему розрахунку митного збору за розмитнення транспортних засобів. Щоб дізнатися вартість, у застосунку потрібно ввести деякі характеристики автівки.

Застосунок "Дія" може працювати навіть у разі відключення електроенергії чи зникнення інтернет-покриття. Там буде доступний єДокумент, який Мінцифри запустило на випадок відключених реєстрів.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві економіки України закликали громадян вчасно сплатити транспортний податок. У відомстві визначили перелік моделей автомобілів, на які він поширюється у 2023 році. Загалом відомство визначило 225 моделей марок машин, які підпадають під податок. Йдеться про: Porsche, Tesla, Toyota, Land Rover, Lexus, Bentley, Jaguar, BMW та Mercedes-Benz.

 

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