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У додатку monobank змінилися налаштування платежів: що потрібно знати

8 квітня 2023 22:23
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У monobank поділилися нововведеннями щодо здійснення платежів. Фото: monobank.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У monobank поінформували про зміну налаштувань щодо здійснення транзакцій в інтернеті. Йдеться, зокрема, про платежі без підтвердження у додатку. 

Про нововведення розповів співзасновник monobank Олег Гороховський

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Зміни у налаштуваннях

Гороховський повідомив, що у новій версії додатку прибрали налаштування суми інтернет-ліміту в "Налаштування безпеки" та трохи змінили логіку роботи цього налаштування.

"Ми завжди пропускали незалежно від налаштування інтернет-ліміту транзакції з підтвердженням у застосунку, а транзакції без підтвердження пропускали відповідно до суми ліміту. Тепер транзакції без підтвердження можна дозволити або відхилити. Хочете зробити транзакцію без підтвердження просто увімкніть у налаштуваннях. Зробили та можете вимкнути, якщо вам так спокійніше", — зазначив він. 

Гороховський висловив позицію, що так зручніше і буде менше відмов. 

"Стара система генерувала багато відмов і була не дуже передбачуваною для клієнта, тому що якісь транзакції в інтернеті впливали на ліміт, а якісь ні", — йдеться у повідомленні. 

Співзасновник monobank наголосив, що тепер транзакції в інтернеті без підтвердження у застосунку можна елементарно оскаржити і повернути гроші, якщо ви їх не здійснювали. Тому, як наголосив Гороховський, за замовчуванням це налаштування у всіх увімкнено.

Нагадаємо, раніше у monobank розповіли, як поповнити карти після закриття терміналів IBox. 

Також повідомлялося, що упродовж 2022 року на тлі війни українці збільшили використання платіжних карток для безготівкових розрахунків всередині країни. Також суттєво зріс обсяг операцій із картками за кордоном.

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