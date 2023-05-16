Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow У Фірташа прокоментували обшуки: сказали про більшовиків та комунізм arrow

У Фірташа прокоментували обшуки: сказали про більшовиків та комунізм

16 травня 2023 10:02
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур
У Фірташа прокоментували обшуки: сказали про більшовиків та комунізм
Дмитро Фірташ. Фото: capital.ua
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур

У холдингу Дмитра Фірташа Group DF прокоментували обшуки у своїх компаніях. Там спростували всі звинувачення на адресу топ-менеджерів компанії та олігарха.

Про це йдеться у відповідній заяві Group DF .

Читайте також:

Як у Фірташа прокоментували обшуки

У прессслужбі заявили, що кримінальні справи та підозри не мають під собою юридичного ґрунту і взагалі є частиною корупційного тиску на бізнес.

Більше того, там порівняли обшуки на підприємствах з "епохою більшовицького військового комунізму" та заговорили про європейські цінності.

"Ми вважаємо, що країна, яка сьогодні бореться за європейські цінності на передовій, не може скотитися в епоху більшовицького військового комунізму та займатися незаконною експропріацією бізнесу" , — йдеться у заяві Group DF.

При цьому в холдингу зазначають, що адвокати відстоюватимуть інтереси Фірташа та своїх топ-менеджерів в українських та міжнародних судах.

У чому звинувачують Дмитра Фірташа

За інформацією слідства, Фірташ організував схему незаконного заволодіння державним газом, який знаходився у власності "Оператора ГТС України".

Кошти, що виділяються на надмірно відібраний газ, виводилися на рахунки підконтрольних олігарху компаній.

Тільки за 2021 рік ця схема завдала держбюджету збитків на суму понад 4,2 млрд. доларів США.

Нагадаємо, БЕБ та СБУ прийшли з обшуками в компанії олігарха Дмитра Фірташа. Йому самому та топ-менеджерам його компаній, залучених до злочинної схеми, оголосили підозру.

Крім того, у червні 2021 року Фірташ потрапив під санкції Ради нацбезпеки та оборони. Санкції на Фірташ наклали за участь у титановому бізнесі у Криму.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB