У Фірташа прокоментували обшуки: сказали про більшовиків та комунізм

Дмитро Фірташ. Фото: capital.ua

У холдингу Дмитра Фірташа Group DF прокоментували обшуки у своїх компаніях. Там спростували всі звинувачення на адресу топ-менеджерів компанії та олігарха.

Про це йдеться у відповідній заяві Group DF .

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Як у Фірташа прокоментували обшуки

У прессслужбі заявили, що кримінальні справи та підозри не мають під собою юридичного ґрунту і взагалі є частиною корупційного тиску на бізнес.

Більше того, там порівняли обшуки на підприємствах з "епохою більшовицького військового комунізму" та заговорили про європейські цінності.

"Ми вважаємо, що країна, яка сьогодні бореться за європейські цінності на передовій, не може скотитися в епоху більшовицького військового комунізму та займатися незаконною експропріацією бізнесу" , — йдеться у заяві Group DF.

При цьому в холдингу зазначають, що адвокати відстоюватимуть інтереси Фірташа та своїх топ-менеджерів в українських та міжнародних судах.

У чому звинувачують Дмитра Фірташа

За інформацією слідства, Фірташ організував схему незаконного заволодіння державним газом, який знаходився у власності "Оператора ГТС України".

Кошти, що виділяються на надмірно відібраний газ, виводилися на рахунки підконтрольних олігарху компаній.

Тільки за 2021 рік ця схема завдала держбюджету збитків на суму понад 4,2 млрд. доларів США.

Нагадаємо, БЕБ та СБУ прийшли з обшуками в компанії олігарха Дмитра Фірташа. Йому самому та топ-менеджерам його компаній, залучених до злочинної схеми, оголосили підозру.

Крім того, у червні 2021 року Фірташ потрапив під санкції Ради нацбезпеки та оборони. Санкції на Фірташ наклали за участь у титановому бізнесі у Криму.