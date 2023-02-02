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У Фонді держмайна знайшли порушень на 90 млрд, — Рахункова палата

2 лютого 2023 08:04
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Рахункова палата виявила у Фонді держмайна зловживань на 90 млрд доларів
Виявили також ризики втрати майна на понад 56 млрд гривень
lis.jpg - Ксенія Лисновська

У роботі Фонду державного майна України (ФДМУ) виявили порушень на 90 млрд гривень. Є ризики втрати майна на понад 56 млрд гривень.

Такі підсумки проведеного аудиту Рахункової палати України.

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Як наголошується у звіті, неефективність системи управління та контролю за використанням та розпорядженням державним майном господарюючими суб'єктами, якими управляє Фонд держмайна та його регіональні відділення, призвело до порушень.
 
Зокрема, аудитори виявили порушення під час адміністрування дохідної частини бюджету на близько 42 млн гривень.
 
"11 млн гривень фонд і його регіональні відділення використовували непродуктивно, неефективно управляли коштами і майном на більш як 33 млн гривень", — зазначають у Рахунковій палаті.

Окремо зауважили на тому, що аудитори виявили безпідставно нараховану і виплачену заробітну плату керівнику одного з держпідприємств та трьом заступникам керівника регіонального відділення.

"Через необґрунтовані управлінські рішення посадових осіб фонду бюджет втратив більш як 2 млн гривень", — зазначає пресслужба.
 
У Рахунковій палаті нагадали про низку порушень, зафіксованих у частині управління майном держпідприємства "Пуща-Водиця".

Нагадаємо, раніше Мінфін США заявив, що не має жодних свідчень нецільового використання американських коштів в Україні. Однак вони продовжуватимуть тісно співпрацювати з українською владою, щоб забезпечити належні гарантії для запобігання корупції.

Також ми писали, що минулого року Україні, попри війну, вдалося піднятися на одну сходинку у світовому рейтингу "Індекс сприйняття корупції" (Corruption Perceptions Index — CPI). Тепер наша країна посідає 116 місце зі 180 країн, маючи 33 бали.

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