У Кабміні розповіли, де ховатимуть газ і нафту від російських обстрілів
Український уряд затвердив перелік безпечних споруд для зберігання енергетичних ресурсів. Такі сховища будуть недосяжними для російських обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна.
За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, максимальне накопичення та ефективне збереження резервів як у воєнний час, так і в довгостроковій перспективі є одним із основних завдань Кабінету міністрів.
Де будуть зберігатися енергоресурси
Шмигаль зазначив, що український запас енергоносіїв буде знаходитись у підземних спорудах, які є недосяжними для російських обстрілів.
"Сьогодні затверджуємо перелік підземних споруд, де будуть зберігатися акумульовані нафта, газ, інші речовини та матеріали. Це дозволить нам облаштувати та підтримувати в належному стані надійні сховища, недосяжні для ворога та для інших загроз", — сказав Шмигаль.
Нагадаємо, Найбільша нафто- та газодобувна компанія "Укрнафта" після переходу під державний контроль різко наростила обсяги постачання пального для української армії. Наразі потреби військових повністю покриті.