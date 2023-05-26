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У Кабміні розповіли, де ховатимуть газ і нафту від російських обстрілів

26 травня 2023 17:06
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
У Кабміні розповіли, де ховатимуть газ і нафту від російських обстрілів
Український запас енергоносіїв буде знаходитись у підземних спорудах Фото: csep.org
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Український уряд затвердив перелік безпечних споруд для зберігання енергетичних ресурсів. Такі сховища будуть недосяжними для російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, максимальне накопичення та ефективне збереження резервів як у воєнний час, так і в довгостроковій перспективі є одним із основних завдань Кабінету міністрів.

Де будуть зберігатися енергоресурси

Шмигаль зазначив, що український запас енергоносіїв буде знаходитись у підземних спорудах, які є недосяжними для російських обстрілів.

"Сьогодні затверджуємо перелік підземних споруд, де будуть зберігатися акумульовані нафта, газ, інші речовини та матеріали. Це дозволить нам облаштувати та підтримувати в належному стані надійні сховища, недосяжні для ворога та для інших загроз", — сказав Шмигаль.

Нагадаємо, Найбільша нафто- та газодобувна компанія "Укрнафта" після переходу під державний контроль різко наростила обсяги постачання пального для української армії. Наразі потреби військових повністю покриті.

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