Зарплати в Україні — кому платять більше у січні

У кого зросли зарплати у січні: аналіз ринку праці
В Україні деяким фахівцям підвищили заробітні плати у січні 2023 року. Готові платити більше лише в кількох сферах.
Про це йдеться на одному з українських порталів із пошуку роботи.
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Як змінилися зарплати
За даними аналітиків, на 9,37% роботодавці підвищили заробітні плати у сфері "Управління персоналом та HR", на 6,67% — у галузі "Телекомунікації та зв'язок", на 5,26% — фахівцям "Бухгалтерія та аудит", 3,33% — страхування, на 3,31% — у "Роздрібній торгівлі".
Найвищі заробітки залишаються в працівників сфери інформаційних технологій, а також у медіабаєрів, водіїв-міжнародників та топменеджерів.
Високі зарплати у фахівців з нерухомості — у середньому 30 тис. грн, у сфері транспорту та автобізнесу — 22,5 тис. грн, продажу та закупівель — 20 тис. грн та агробізнесу — 20 тис. грн.
Середня зарплата у січні 2023-го
Аналітики сервісу з пошуку роботи зауважують, що в січні середня заробітна плата не змінилася та становить 15 тис. грн.
Середня зарплатня тримається на такому рівні від початку повномасштабного вторгнення. Через падіння курсу гривні купівельна спроможність цієї суми помітно зменшилася, а доходи українців впали на 21%.
Варто зазначити, що цей показник стосується лише вакансій, опублікованих на сайті.
Раніше Національний банк України (НБУ) провів опитування, яке засвідчило, що 57% роботодавців збираються у 2023 році підвищувати оклади працівникам. Зокрема, близько половини опитаних хотіли це зробити після новорічних свят та навесні.
Нагадаємо, в Україні триває тенденція скорочення кількості офіційних безробітних. Лише за останній місяць на 32 тисячі поменшало громадян, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України.
На тлі регулярних масованих обстрілів та відключень електроенергії громадяни стали менше відкривати новий бізнес. Проте ближче до нового року тенденція змінилася.