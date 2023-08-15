У консульстві роз'яснили, як українцям підтвердити особу для отримання пенсії у Німеччині

Пенсіонери проводять підрахунки. Фото: google

Для того, аби українцям за кордоном оформити чи переоформити пенсії без особистої присутності потрібно посвідчувати факт, що особа жива. Це стосується тих українців, які тимчасово проживають у Німеччині у федеральних землях Баварія та Баден-Вюрттемберг.

Про це повідомляє Генеральне консульство України у Мюнхені.

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"У зв'язку з непоодинокими зверненнями громадян України пенсійного віку, які тимчасово проживають у ФРН у федеральних землях Баварія та Баден-Вюрттемберг, з питання підтвердження особи для подальшого оформлення /переоформлення без особистої присутності пенсійних виплат в Україні, інформуємо, що в Генконсульстві України в Мюнхені можливо посвідчити факт, що фізична особа є живою, та отримати відповідне свідоцтво", — йдеться у повідомленні.

Для отримання такого свідоцтва українцям потрібно:

1. Надіслати короткий запит на електронну адресу Генконсульства [email protected] про видачу свідоцтва та докласти до нього копію внутрішнього паспорта у формі книжечки або ID-картки (всіх сторінок з відмітками) та довідки про реєстрацію місця проживання у ФРН (Meldbescheinigung) не старше двох місяців від дня видачі.

2. Дочекатися відповіді на запит та прийти особисто в Генконсульство у призначений час для отримання свідоцтва.

Вартість оформлення такого свідоцтва — 18 євро. При собі потрібно мати паспорт, довідку про реєстрацію місця проживання у ФРН та їх копії. Зазначається, що для сплати консульського збору рекомендуємо скористатися можливістю оплати німецькою дебетовою карткою (EC-Karte, Girocard) безпосередньо в Генконсульстві під час отримання послуги.

"Платіжний термінал приймає лише дебетові картки (не кредитні), випущені виключно німецькими банківськими установами. Готівка для оплати не приймається", — наголосили у консульстві.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що деякі категорії пенсіонерів в Україні можуть отримати надбавки до пенсії. Розмір допомоги становить 40% від прожиткового мінімуму, тобто 837 гривень.