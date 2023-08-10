Соцдопомога в Україні — на виплати дедалі менше йде коштів

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні на тлі посилення перевірок отримувачів соціальної допомоги суттєво скоротились витрати на ці цілі з державного бюджету. Зокрема, минулого місяця вдалося заощадити сотні мільйонів гривень.

Про це свідчить статистика, оприлюднена Міністерством фінансів України.

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Скорочення видатків на соцвиплати

Так, протягом літа видатки з державної казни продовжили скорочуватися. Найсуттєвіше вони скоротилися у червні — на 3 млрд гривень, а в липні — ще 600 млн гривень (до 35,2 млрд гривень).

За статистикою Мінфіну, у липні менше грошей витратили на:

соціальний захист українців у складних життєвих обставинах — 8,7 млрд гривень. Тоді як у червні на ці цілі пішло на 200 млн гривень більше;

соцдопомогу малозабезпеченим, пільги та житлові субсидії — 1,5 млрд гривень. У червні на це витратили на 300 млн гривень більше;

соціальний захист дітей та родин — 2 млрд гривень. Попереднього місяця на це пішло на 100 млн гривень більше.

Водночас, виплати на пенсії, доплати та підвищення до пенсій перебувають на тому ж рівні. Сумарно на це витратили 22,7 млрд гривень.

Примітно, що зросли видатки на виплати особам з інвалідністю на 100 млн гривень. Якщо у червні на це витратили 200 млн гривень, то в липні — 300 млн гривень.

Загалом за сім місяців року на соціальні виплати держава спрямувала 265,6 млрд гривень.

Джерело: social.com.ua

Часткове згортання програми допомоги

Варто зауважити, що раніше в уряді попереджали, що в Україні на всіх громадян, які отримують соціальні виплати та пенсії, чекають масштабні перевірки. Причиною цього є дефіцитний державний бюджет і масове оформлення допомоги людьми, які насправді на неї не мають права. Йдеться до 10 млрд гривень, які витрачає держава "не на тих". Фахівці почнуть ретельніше моніторити інформацію за допомогою низки державних реєстрів.

Очікується, що перевірятимуть відомості з реєстрів:

реєстру застрахованих осіб, що адмініструє Пенсійний фонд України (ПФУ);

Державної податкової служби України;

Міграційної служби України;

реєстру актів цивільного стану громадян Міністерства юстиції України.

Зокрема, що стосується виплат для внутрішніх переселенців, то вже з серпня 2023 року допомогу автоматично не продовжать для:

тих, хто повернувся на своє місце проживання;

перебуває за кордоном понад 30 днів поспіль (крім тих, хто має серйозні підстави: відрядження, лікування, похорон чи суди);

відбуває тюремне покарання, засуджений за злочин проти основ нацбезпеки, оголошено у розшук.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українців можуть на деякий час позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.

Також ми писали, що раніше у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, чи стягуватимуть з українців податки за фінансування меценатських пенсій. Це питання актуальне для потенційних меценатів, які збираються робити пожертви.