Скільки Україна має виплатити за боргами в 2023 році

Українська національна валюта — гривня. Фото: УНІАН

Процентні платежі за обслуговування державного боргу України в листопаді перевищать місячний платіж за основною сумою боргу. Це відбудеться вперше з початку 2023 року.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів України.

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Джерело: Міністерство фінансів України

Скільки Україна має виплатити в листопаді

Всього в листопаді Україна має виплатити за державним боргом еквівалент 90,95 млрд гривень.

За внутрішнім боргом сума виплат складає 74,59 млрд гривень, за зовнішнім боргом — 16,36 млрд гривень.

Внутрішній борг

Плановий листопадовий платіж за внутрішнім державним боргом складе 33,14 млрд гривень. А обслуговування боргу, тобто виплата процентів, складе 41,45 млрд гривень. Таким чином, виплати за процентами перевищать платіж за основною сумою боргу.

Вся сума, яку держава має сплатити за процентами, припадає на облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Виплати за основною сумою боргу — це фактичне погашення тих таки держоблігацій.

Зовнішній борг

Із виплатами за зовнішніми боргами — справа аналогічна. Основна сума платежу — це погашення процентів, яких у листопаді має бути виплачено 13,19 млрд гривень (в еквіваленті). Погашення основного боргу складе 3,17 млрд гривень.

Основну суму боргу складають позики, надані Україні міжнародними фінансовими організаціями (МФО). Незначна частка боргу — комерційні позики.

Скільки Україна має виплатити в грудні

В грудні Україна має виплатити за державним боргом еквівалент 42,7 млрд гривень.

За внутрішнім боргом сума виплат складає 27,07 млрд гривень, за зовнішнім боргом — 15,63 млрд гривень.

Внутрішній борг

В грудні збережеться листопадова тенденція на перевищення виплат за процентами над сумою основного боргу. Так, виплата за основним боргом складе 6,51 млрд гривень, а за процентами — 20,55 млрд гривень. Виплачуватиме Україна переважно за ОВДП.

Зовнішній борг

Виплати за зовнішнім боргом в листопаді мають більш класичний вигляд — плата за процентами значно менша від суми платежу за основним боргом: 2,22 млрд гривень проти 13,41 млрд гривень. В пріоритеті, знову ж таки, — виплати за позиками, наданими МФО.

Що було і що буде

Примітно, що листопад став першим місяцем року, коли виплати за процентами перевищили платіж за основною сумою внутрішнього боргу України. Що стосується зовнішнього боргу, то тут не все так однозначно — випадки перевищення процентних платежів над сумою основного боргу траплялись і раніше протягом поточного року.

Що далі? За результатами 2023 року Україна має виплатити за державним боргом еквівалент 707,29 млрд гривень. За внутрішніми зобов'язаннями сума виплат сягне 584,64 млрд гривень, за зовнішніми — 122,65 млрд гривень.

Сумарно за внутрішніми зобов'язаннями Україна має виплатити 372,78 млрд гривень основного боргу і 211,86 млрд гривень процентів.

За зовнішніми зобов'язаннями сума погашення основного боргу складе 69,35 млрд гривень, процентів — 53,3 млрд гривень.