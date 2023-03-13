У Львові медсестру оштрафували на 102 тисячі гривень

У листопаді 2022 року вона відмовилась виконати наказ начальника

Личаківський районний суд Львова оштрафував на 102 тис. грн військову медсестру зі Львова, яка відмовилась виконати наказ начальника та не поїхала у службове відрядження у зону бойових дій.

Про це стало відомо з матеріалів справи №463/937/23.

Як вказано у вироку суду за 8 березня 2023 року, львів’янка має звання молодшої сержантки та працює на посаді операційної медсестри нейрохірургічного відділення в одній з військових частин. У листопаді 2022 року вона відмовилась виконати наказ начальника та поїхати у службове відрядження у зону бойових дій.

Під час досудового розслідування з прокурором була укладена угода про визнання винуватості.

Суддя визнав медсестру винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.402 ККУ (непокора) та оштрафував на 102 тис. грн. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові судитимуть трьох пожежників з Донеччини, які працювали на окупантів.

Також, на Львівщині судитимуть 12 осіб, які незаконно переправляли ухилянтів за кордон. Вони шукали осіб, котрі мали намір уникнути мобілізації до лав Збройних сил України та вносили відомості про них до електронної системи "Шлях".