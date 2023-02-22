У Львові суд скасув арешт чотирьох лісових ділянок і їх одразу продали

Ці землі приватним особам виділила колишня Рясне-Руська сільська рада

Галицький районний суд скасував арешт чотирьох з п’яти земельних ділянок лісогосподарського підприємства "Галсільліс" щодо приватизації яких триває слідство. Ці землі приватним особам виділила колишня Рясне-Руська сільська рада. За кілька днів після зняття арешту земельні ділянки перепродали.

Про це пишуть Наші гроші. Львів.

Що відомо

За версією слідства, під кінець каденції у 2020 році тодішня голова Рясне-Руської сільської ради Емілія Смокоровська незаконно перевела у комунальну власність землі державного підприємства "Галсільліс" площею 0,5 га. Згодом сільська рада передала ці земельні ділянки приватним особам.

Так, три ділянки отримала одна сім’я зі Львова: Роман Качмар, Наталія Качмар та Ганна Качмар. Ще одну ділянку отримала Леся Козак, яка проживає за тією ж адресою, що і Качмари. І п’яту ділянку виділили колишньому депутату Рясне-Руської сільської ради Зеновію Піху. У межах кримінального провадження у січні 2021 року на усі п’ять ділянок наклали арешт, щоб унеможливити їхній перепродаж.

9 лютого 2023 року Галицький районний суд Львова зняв арешт з чотирьох земельних ділянок сім’ї Качмарів за їхніми клопотаннями. Свої рішення суд мотивував тим, що власники ділянок не є фігурантами кримінального провадження і їм не вручали підозр. Тож суд вирішив, що "накладення арешту на земельну ділянку порушує право власника на користування майном". Слідчий і прокурор на судові засідання, де розглядалось скасування арешту земель, не прийшли.

За кілька днів після рішення суду, 16 лютого, ці земельні ділянки продали, і нотаріус з Рясне-Руського Олег Бобеляк вніс інформацію про нових власників у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Олег Бобеляк відмовився спілкуватись з нами на цю тему.

Новими власниками землі у Рясне-Руському стали непублічні Леонід Шевцов та Андрій Бондар, які отримали по дві ділянки кожен. П’ята земельна ділянка, власником якої є ексдепутат Зеновій Піх, все ще перебуває під арештом, тому він не може її продати, навіть якщо захоче.

Загалом розслідування передачі земель "Галсільлісу" Рясне-Руської сільрадою хоч і просувається, але досить мляво. Кримінальне провадження відкрили ще у 2020 році, а лише в листопаді 2022-го повідомили про підозру Емілії Смокоровській. На початку 2023 року у цій справі повідомили про підозру другому фігуранту справи.

Нагадаємо, раніше ми писали, що львівського експосадовця підозрюють у незаконній приватизації Будинку вчених. Колишньому голові однієї із районних адміністрацій Львівської міськради повідомили про підозру у службовій недбалості зі збитками майже на 12 мільйонів гривень.