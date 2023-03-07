У Львові судитимуть експосадовця за незаконну приватизацію Будинку вчених
Посадовець безпідставно видав розпорядження і підписав свідоцтво на об’єкт, на основі яких було незаконно приватизовано пам’ятку культури у центрі Львова.
Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі
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У Львові скерували до суду обвинувальний акт щодо ексголови однієї із районних адміністрацій Львова за те, що він безпідставно видав розпорядження і підписав свідоцтво на об’єкт, на основі яких було незаконно приватизовано пам’ятку культури у центрі Львова.
"В результаті цього Будинок вчених — історична будівля загальною площею понад 3 200 м кв незаконно вибула з комунальної власності громади області. Через службову недбалість посадовця територіальній громаді завдано збитків на майже 12 млн грн. На незаконно вилучене приміщення накладено арешт. Також керівником окружної прокуратури подано позов до Господарського суду Львівської області про витребування приміщення з незаконного володіння", — зазначили в прокуратурі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що львівського експосадовця підозрюють у незаконній приватизації Будинку вчених.
Також, ми писали, що на Львівщині приміщення колишнього палацу культури "Мир" виставили на аукціон за майже мільйон гривень. Зазначимо, у 2021 році палац культури "Мир" вже намагалися продати за майже 32 мільйони гривень.