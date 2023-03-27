У магазинах італійського п'ємонту з'явився хліб із львівського борошна

Спечений з нього хліб вже з’явився у мережі продуктових маркетів Novacoop

У межах спільного українсько-італійського проєкту "Хліб заради миру в Україні" профінансували львівських крафтовиків, допомогли місцевим фермерам і вимушено переселеним особам. Майже 500 людей із центрів для ВПО на Львівщині отримають продуктові набори з органічною продукцією, від 7 львівських крафтовиків.

Про перебіг спільного українсько-італійського проєкту "Хліб заради миру в Україні" розповіли у Медіацентрі Україна Львів.

"Із 19 господарств, які підпадали під вимоги конкурсу і подали заявки на участь ми обрали 7. Згідно з вимогами наших міжнародних партнерів, це мали бути виробники крафтової продукції, де працевлаштовані вимушено переселені особи, а також це має бути органічна продукція", — розповів голова Львівської Аграрної Палати Ігор Вуйцик.

Фінансування проєкту відбувається з коштів, отриманих від продажу італійському соціальному кооперативу Pausa Cafe та NovaCoop 44 тонн пшениці і 3,5 тонн житнього борошна. Спечений з нього хліб вже з’явився у мережі продуктових маркетів Novacoop. 30 центів із кожного буханця йде призначені для постачання насіння малим українським фермерам. Кооператив Pausa Cafe надав 2,5 тони суміші трав підібраних для сінокосіння, які були розділені між 72 дрібним фермерам Львівщини.

Нагадаємо, ми раніше писали, що в Україні перед Великоднем, який цього року припадає на 16 квітня, подорожчають деякі продукти, зокрема яйця. Ціни можуть підскочити до 20%, зауважують фахівці.