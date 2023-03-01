Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow У мережі оприлюднили зарплати депутатів: хто отримав 79 тис. грн за місяць arrow

У мережі оприлюднили зарплати депутатів: хто отримав 79 тис. грн за місяць

1 березня 2023 12:13
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Зарплати депутатів – скільки отримали у січні
На зарплати витратили удвічі більше, ніж минулого року
lis.jpg - Ксенія Лисновська

У мережі оприлюднили заробітні плати народних депутатів Верховної Ради у січні 2023 року. Лідирує за сумою отриманої виплати — голова парламенту Руслан Стефанчук, якому нарахували 78,9 тис. грн за місяць.

Про це пише видання "Українська правда", посилаючись на повідомлення апарату ВР.

Читайте також:

Які зарплати отримали нардепи

Як зазначається, загалом зарплати народних обранців у січні цього року обійшлися платникам податків у 19,4 млн грн, що удвічі більше, ніж було минулого року. Тоді витратили 10,3 млн грн.

Зараз практично всім (396 із 415) нарахували 100%-надбавку до посадових окладів за "інтенсивність праці".

У середньому народні депутати у січні отримали 48,8 тис. грн кожен. У суму входить оклад, 100% надбавка до окладу та варіативні виплати (почесне звання, вчений ступінь, відпускні, лікарняні, службові відрядження).

Найбільшу виплату, окрім Стефанчука, нарахували голові комітету Верховної Ради у закордонних справах Олександру Мережку — 69,1 тис. грн.

Найменше отримав нардеп з групи "Довіра" Валерій Лунченко — 4,9 тис. грн і виключений з фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський — 5 тис. грн.

Водночас із 19 депутатів, яким не нарахували надбавку "за інтенсив", 17 — не отримали жодних виплат. Йдеться про позбавлених мандатів нардепів.

Варто зауважити, що за даними Пенсійного фонду, у 2022 році середня зарплата українців становила 13,376 грн.

Нагадаємо, у грудні минулого року з державного бюджету грошову компенсацію за житло надали 131 народному депутату. Сума зросла удвічі порівняно з попереднім місяцем. Більшості заявникам нарахували 39,65 тис. грн на оренду житла. При цьому суми у всіх різні. Дехто з політиків отримав понад 217 тис. грн. Загалом у 2022 році на оплату житла депутатам парламенту пішло 28,4 млн гривень.

Також ми писали, що серед українців провели опитування, так, 56% опитаних довіряють Верховній Раді як інституції, а 11% — абсолютно не довіряють. Але менше половини громадян знають прізвище депутата, обраного в їхньому окрузі.

Минулого року Україні, попри війну, вдалося піднятися на одну сходинку у світовому рейтингу "Індекс сприйняття корупції" (Corruption Perceptions Index — CPI). Тепер наша країна посідає 116 місце зі 180 країн, маючи 33 бали.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

13:18 Окупанти на окупованих територіях виплачують пенсії лише власникам паспортів рф

Ексклюзив

13:15 Скільки триватиме ремонт розвідувального російського літака, який наводив ракети по Україні: відповідь експерта

Новина з відео

13:13 "Збирали" гроші на ЗСУ: на Одещині затримали шахраїв

Ексклюзив

13:05 На Херсонщині 26 тисяч абонентів без світла: ситуація в регіоні за добу

13:00 Нові перегони озброєнь: росія активно постачає Китаю ядерне паливо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:57 У Києві запрацював офіційний офіс ОЕСР: які можливості відкриються для українців

12:54 Постачав неякісні продукти для військових: у Києві повідомили про підозру підприємцю

Ексклюзив

12:53 Названо місця у Криму, де ворог будує укріпрайони

Новина з відео

12:52 Трейлер нового фільму від Disney з донькою Мілли Йовович не викликав захоплення у глядачів

12:48 Україна не завдає ударів по рф дронами, — Подоляк

Новина з відео

13:13 "Збирали" гроші на ЗСУ: на Одещині затримали шахраїв

Новина з відео

12:52 Трейлер нового фільму від Disney з донькою Мілли Йовович не викликав захоплення у глядачів

Новина з відео

11:36 Зірка фільмів "Люди в чорному" звернувся до українців: "Ваша турбота зворушила світ"

Новина з відео

10:59 Путініст Хабенський поставив мобілізаційний ультиматум при звільненні зірки серіалу "Кухня"

Новина з відео

09:25 Привітання з першим днем весни 2023: найяскравіші листівки, вірші та проза

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:20 Сікан у ТОП-3 бомбардирів УПЛ та помилка Трубіна: як зіграв "Шахтар" з "Минаєм"

Новина з відео

07:15 Бойкот H&M, образа Білла Клінтона та конфіскація мавпи: найгучніші скандали Джастіна Бібера

Новина з відео

06:35 Магнітні бурі у березні 2023: Землю двічі накриє потужний шторм

Новина з відео

22:53 "Росія відправляє своїх бійців на забій": Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Новина з відео

22:07 Кіберполіція затримала адміністратора каналу у Telegram про ПВК "Редан", йому 16 років

09:49 Субкультура "ПВК Редан": що це таке

Ексклюзив

07:02 Від м'яча у сітці до неба у клітинці: ТОП-5 вироків футболістам в історії

Ексклюзив

06:40 Ціна питання: чи зможе зекономити бюджет України на виплатах військовим

06:20 Шість воєнних уроків, засвоєних за рік повномасштабного вторгнення

Ексклюзив

20:28 "Росія готує новий ракетний удар, але з часом їх буде все менше і менше", — експерт

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:32 "Це що, наша нова реальність?!": Канделакі, Гіркін і Марков панікують через нальоти безпілотників

Ексклюзив

19:00 Поїздка до Криму та столи на всю вулицю: як одесити відзначать день перемоги

18:00 Одні виходять на мітинги, інші — ковтають язики: як співіснують у Грузії українці та росіяни

Ексклюзив

17:20 "Крилата піхота": чи зможе ворог провести десантну операцію

Ексклюзив

06:00 Що далі? Кроки по відбудові України після війни

Актуальне по темі

None 1 Березень 13:14

Окупанти на окупованих територіях виплачують пенсії лише власникам паспортів рф

None 1 Березень 13:13

"Збирали" гроші на ЗСУ: на Одещині затримали шахраїв

None 1 Березень 13:00

На Херсонщині 26 тисяч абонентів без світла: ситуація в регіоні за добу

None 1 Березень 13:00

Нові перегони озброєнь: росія активно постачає Китаю ядерне паливо

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB