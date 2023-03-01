Зарплати депутатів – скільки отримали у січні

У мережі оприлюднили зарплати депутатів: хто отримав 79 тис. грн за місяць
У мережі оприлюднили заробітні плати народних депутатів Верховної Ради у січні 2023 року. Лідирує за сумою отриманої виплати — голова парламенту Руслан Стефанчук, якому нарахували 78,9 тис. грн за місяць.
Про це пише видання "Українська правда", посилаючись на повідомлення апарату ВР.
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Які зарплати отримали нардепи
Як зазначається, загалом зарплати народних обранців у січні цього року обійшлися платникам податків у 19,4 млн грн, що удвічі більше, ніж було минулого року. Тоді витратили 10,3 млн грн.
Зараз практично всім (396 із 415) нарахували 100%-надбавку до посадових окладів за "інтенсивність праці".
У середньому народні депутати у січні отримали 48,8 тис. грн кожен. У суму входить оклад, 100% надбавка до окладу та варіативні виплати (почесне звання, вчений ступінь, відпускні, лікарняні, службові відрядження).
Найбільшу виплату, окрім Стефанчука, нарахували голові комітету Верховної Ради у закордонних справах Олександру Мережку — 69,1 тис. грн.
Найменше отримав нардеп з групи "Довіра" Валерій Лунченко — 4,9 тис. грн і виключений з фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський — 5 тис. грн.
Водночас із 19 депутатів, яким не нарахували надбавку "за інтенсив", 17 — не отримали жодних виплат. Йдеться про позбавлених мандатів нардепів.
Варто зауважити, що за даними Пенсійного фонду, у 2022 році середня зарплата українців становила 13,376 грн.
Нагадаємо, у грудні минулого року з державного бюджету грошову компенсацію за житло надали 131 народному депутату. Сума зросла удвічі порівняно з попереднім місяцем. Більшості заявникам нарахували 39,65 тис. грн на оренду житла. При цьому суми у всіх різні. Дехто з політиків отримав понад 217 тис. грн. Загалом у 2022 році на оплату житла депутатам парламенту пішло 28,4 млн гривень.
Також ми писали, що серед українців провели опитування, так, 56% опитаних довіряють Верховній Раді як інституції, а 11% — абсолютно не довіряють. Але менше половини громадян знають прізвище депутата, обраного в їхньому окрузі.
Минулого року Україні, попри війну, вдалося піднятися на одну сходинку у світовому рейтингу "Індекс сприйняття корупції" (Corruption Perceptions Index — CPI). Тепер наша країна посідає 116 місце зі 180 країн, маючи 33 бали.