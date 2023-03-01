Зарплати депутатів – скільки отримали у січні

На зарплати витратили удвічі більше, ніж минулого року

У мережі оприлюднили заробітні плати народних депутатів Верховної Ради у січні 2023 року. Лідирує за сумою отриманої виплати — голова парламенту Руслан Стефанчук, якому нарахували 78,9 тис. грн за місяць.

Про це пише видання "Українська правда", посилаючись на повідомлення апарату ВР.

Які зарплати отримали нардепи

Як зазначається, загалом зарплати народних обранців у січні цього року обійшлися платникам податків у 19,4 млн грн, що удвічі більше, ніж було минулого року. Тоді витратили 10,3 млн грн.

Зараз практично всім (396 із 415) нарахували 100%-надбавку до посадових окладів за "інтенсивність праці".

У середньому народні депутати у січні отримали 48,8 тис. грн кожен. У суму входить оклад, 100% надбавка до окладу та варіативні виплати (почесне звання, вчений ступінь, відпускні, лікарняні, службові відрядження).

Найбільшу виплату, окрім Стефанчука, нарахували голові комітету Верховної Ради у закордонних справах Олександру Мережку — 69,1 тис. грн.

Найменше отримав нардеп з групи "Довіра" Валерій Лунченко — 4,9 тис. грн і виключений з фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський — 5 тис. грн.

Водночас із 19 депутатів, яким не нарахували надбавку "за інтенсив", 17 — не отримали жодних виплат. Йдеться про позбавлених мандатів нардепів.

Варто зауважити, що за даними Пенсійного фонду, у 2022 році середня зарплата українців становила 13,376 грн.

Нагадаємо, у грудні минулого року з державного бюджету грошову компенсацію за житло надали 131 народному депутату. Сума зросла удвічі порівняно з попереднім місяцем. Більшості заявникам нарахували 39,65 тис. грн на оренду житла. При цьому суми у всіх різні. Дехто з політиків отримав понад 217 тис. грн. Загалом у 2022 році на оплату житла депутатам парламенту пішло 28,4 млн гривень.

Також ми писали, що серед українців провели опитування, так, 56% опитаних довіряють Верховній Раді як інституції, а 11% — абсолютно не довіряють. Але менше половини громадян знають прізвище депутата, обраного в їхньому окрузі.

Минулого року Україні, попри війну, вдалося піднятися на одну сходинку у світовому рейтингу "Індекс сприйняття корупції" (Corruption Perceptions Index — CPI). Тепер наша країна посідає 116 місце зі 180 країн, маючи 33 бали.