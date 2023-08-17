Ціни на електрику восени — відомо, чи не переглядатимуть тариф

Голова Міненерго Герман Галущенко. Фото: google.com

У Міністерстві енергетики України розповіли, чи не планують змінювати поточний тариф на електроенергію восени для побутових споживачів. У відомстві попереджають, що нинішні ціни — не кінцеві.

Про це розповів голова Міненерго Герман Галущенко під час загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

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Що буде з тарифами на електрику

За словами Германа Галущенка, до кінця опалювального сезону 2024 року тарифи змінювати не будуть. Восени громадяни платитимуть за електричну енергію 2,64 грн за кіловат-годину, незалежно від обсягів споживання.

Міністр дотично допустив можливість того, що тариф переглянуть, однак заявив, що у відомстві "сподіваються" на проходження найближчого опалювального періоду із затвердженим тарифом у червні 2023 року.

"Ми поки що не плануємо чергове збільшення тарифу. Ми дуже сподіваємося, що з цим тарифом пройдемо весь опалювальний сезон", — зауважив глава відомства.

Галущенко ще раз нагадав, що підвищення вартості електроенергії було неминучим. Виручені кошти пішли на ремонти енергосистеми, пошкодженої російськими атаками. Розрахунки засвідчували, що без підвищення не вдасться максимально поновити енергосистему до зими.

Зауважимо, що за даними Державної служби статистики, з липня минулого року по липень поточного року комунальні послуги в Україні подорожчали на 14,7%. Найбільше додала у вартості електроенергія — 69,7%.

Ефект від підвищення тарифів

Раніше у Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України (ВРУ) оцінили ефект від підвищення тарифів на електричну енергію на ліквідність енергетичного ринку.

Як зазначили у Комітеті ВР, за фактично два місяці з моменту запровадження оновлених тарифів та цін істотного покращення ситуації з виплатами та рівнем боргів немає.

Одна з ключових причин проблеми — фінансові складнощі українських водоканалів, де витрати на електрику становлять більшу частину в собівартості виробництва. Неможливість повністю оплатити електрику зумовлена низькими тарифами на послуги водопостачання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські енергокомпанії не можуть повноцінно готуватися до найближчого опалювального сезону. На заваді стала ситуація із боргами державної компанії "Енергоатома", що провокує фінансову кризу в енергетичній сфері.

Також ми писали, що в Україні минулого місяця суттєво подорожчала електрична енергія для бізнесу. Середньозважена вартість купівлі-продажу на "ринку на добу наперед" (РДН) підскочила на 23,5%.