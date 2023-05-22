У Мінфіні розповіли, скільки грошей витратять на "соціалку" у 2023 році

На соціальну допомогу у 2023 році у держбюджеті передбачено 163,1 млрд. грн. Фото: УНІАН

Дубовенко Артур Редактор економічних новин

У Міністерстві фінансів розповіли, скільки коштів у державному бюджеті передбачено на соціальну допомогу у 2023 році. Для надання соціальної допомоги населенню передбачено 163,1 млрд грн, що на 12,4 млрд грн більше ніж у минулому році, та на 51,8 млрд грн більше, ніж у 2021 році.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

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Збільшити розмір соціальної допомоги в поточному році вдалось, в тому числі, завдяки надходженню коштів від союзників України.

"М и вдячні за фінансову допомогу нашим міжнародним партнерам, завдяки яким маємо змогу профінансувати нагальні потреби та впроваджувати принципи адресної допомоги і підтримки тим, хто цього найбільше потребує", — зауважив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Куди підуть гроші на соціальну допомогу в 2023 році

Найбільшу частку видатків на соціальну домогу, запланованих у 2023 році, складає допомога внутрішньо-переміщеним особам — 57,6 млрд грн. У 2022 вона склала 53,5 млрд грн, а у 2021 суттєво менше — лише 3 млрд грн. В 2023 році таку допомогу отримають приблизно 1,9 млн внутрішньо-переміщених осіб.

На субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у 2023 передбачено 24,4 млрд грн. Минулого року держава витратила на субсидії 20,2 млрд грн, а у 2021році – 33 млрд грн. За даними Мінфіну, в поточному році субсидії на оплату комуналки отримають 1,7 млн українських сімей.

На допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю в 2023 році передбачено 16,8 млрд грн. Ще 15,6 млрд грн витратять на підтримку 270 тисяч малозабеспечених сімей.

Джерело: Міністерство фінансів

Нагадаємо, в Пенсійному фонді України розповіли про перебіг фінансування соціальних виплат у травні 2023 року. Зокрема, спрямували на виплати пенсій вже понад 47 мільярдів гривень.

Проте переселенці в Україні зіткнулися із затримками виплат державної допомоги. В уряді закликали невідкладно погасити заборгованість перед ВПО.