Пенсії в Україні — як достроково оформити виплати

Мова йде про багатодітних батьків

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснили, що деякі громадяни України можуть вийти на заслужений відпочинок достроково. Йдеться про багатодітних батьків.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Як вийти на пенсію раніше

У відомстві розповіли про нюанси законодавства. Так, право достроково вийти на пенсію у 50 років мають жінки, які народили п’ятьох чи більше дітей. Однак за умови наявності 15 років страхового стажу.

Примітно, що достроково вийти на пенсію може і багатодітний батько за умови, що таким правом не скористалася матір. Чоловіки можуть оформити пенсійні виплати у віці 55 років за наявності не менше 20 років стажу.

Як оформити виплати від держави

Для того, щоб оформити виплати, потрібно мати документи, які посвідчують особу та підтверджують наявність стажу. Також багатодітним батькам необхідно надати свідоцтва про народження дітей та їхні паспорти.

Заяву про призначення дострокової пенсії потрібно подавати до органів ПФУ в термін не раніше, ніж за один місяць до виповнення пенсійного віку, а також бажано не пізніше трьох місяців з дати досягнення такого віку. Якщо документи відправили вчасно — кошти почнуть нараховувати із дня 50-річчя.

Більше про пенсії

В Україні громадяни невдовзі зможуть самостійно відкладати собі на пенсію, відкривши накопичувальні рахунки. В уряді заявили, що цьогоріч одним із основних пріоритетів для себе визначили запровадження обов’язкового пенсійного накопичення.

Деяким категоріям пенсіонерів, які виходять на свій заслужений відпочинок, виплачують одноразову фінансову допомогу у розмірі 10 місячних пенсій. На виплати мають право бюджетники, які отримують пенсію за "вислугою років". Насамперед — працівники сфери освіти.