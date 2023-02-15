У Мінсоцполітики розповіли, як зростуть пенсії в рамках індексації

Точні розрахунки оприлюднять наприкінці лютого

У Міністерстві соціальної політики України розповіли, що пенсії під час індексації у березні зростуть на щонайменше 18 відсотків. Остаточні розрахунки оприлюднять пізніше.

Про це повідомила голова відомства Оксана Жолнович Українській службі Голосу Америки.

Що відомо про індексацію

Жолнович зазначила, що пенсії в країні зростуть на 18-20 відсотків у зв'язку з інфляцією. Точні розрахунки оприлюднять наприкінці лютого, коли Кабінет Міністрів опублікує ухвалу про індексацію.

"Ми підвищуватимемо пенсії, враховуючи інфляцію в березні. Відсоток сказати ще не можу, тому що він складно розраховується, не дуже дорівнює інфляції, а гнучкіший. Але я думаю, від 18 до 20 відсотків збільшення буде", — зауважила міністр.

Вона нагадала, що під час війни уряд зміг зберегти виплати пенсій завдяки заробітним платам військових.

"Пенсійний фонд за цей проміжок часу фактично продемонстрував свою стійкість, і це сталося, як би там не дивно не було, але завдяки нашим воїнам, бо близько мільйона людей пішли служити до армії, там у них досить високі заробітні плати із цих зарплат у нас є єдиний соціальний внесок, який іде до Пенсійного фонду, що дозволило стабілізувати пенсійний фонд, не провалити його, тобто наші внутрішні гроші, які ми сплачуємо військовим, вони працюють як інструмент підтримки пенсіонерів", — пояснила глава відомства.

Зараз в уряді тривають розрахунки зростання пенсії, адже кінцевий показник інфляції з'явиться у лютому, його беруть з відповідних статистичних органів.

Пенсії підвищать не всім

"Осучаснення" не торкнеться громадян, які мали невеликі зарплати, чи мають маленький стаж.

Як пояснюють фахівці, в рамках індексації підвищується не загальний обсяг пенсії, а саме та частина, яка розрахована за формулою (середній розмір зарплати за три роки множиться на співвідношення власної заробітної плати до середньої, на кількість стажу у роках та на 1%). При цьому якщо розмір збільшення виявиться більшим, ніж можлива вигода від індексації, то обсяг пенсії не переглядатимуть.

Також індексації не буде для державних службовців, яким це мали зробити ще торік. Це питання відклали, попри зміни у законодавстві, які передбачали перерахунок з 1 березня 2022 року.

Нагадаємо, в Україні у громадян літнього віку невдовзі можуть збільшитися розміри пенсій за рахунок благодійних внесків меценатів. Пенсійний фонд України (ПФУ) напрацював відповідний механізм.

Також у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, хто отримує найвищі, у понад 96 тисяч гривень, та найнижчі пенсії, менше однієї тисячі гривень. Також відомо, кому за рік підвищили пенсії на понад п'ять тисяч гривень.