Індексація пенсій — у Мінсоцполітики уточнили, коли проведуть перерахунок

Раніше глава відомства заявила, що індексація може відбутися не раніше квітня

У Міністерстві соціальної політики уточнили, що планову індексацію пенсій в Україні проведуть 1 березня 2023 року, як це і передбачається пенсійним законодавством. Раніше глава відомства заявляла, що перерахунок може бути зроблений у квітні.

Про це поінформував пресцентр Мінсоцполітики.

Які плани уряду

У відомстві зауважили, що зараз міністерство готує відповідний проєкт рішення уряду. Його винесуть на розгляд Кабінету Міністрів незабаром.

Повідомлення пресслужби Мінсоцполітики з'явилося після інтерв'ю очільниці Міністерства Оксани Жолнович, яка розповіла, що розрахунки індексації ще тривають, а саму індексацію, можливо, проведуть у квітні.

Підвищення пенсій у 2023-му

У державному бюджеті на поточний рік заплановане єдине підвищення пенсій — щорічне осучаснення.

Механізм запровадили ще 2017 року. Він передбачає підвищення пенсії навіть в умовах нульової інфляції (раніше виплати підвищували лише на рівень зростання цін).

При цьому надалі залишилась залежність від інфляції у формулі. Завдяки цьому у 2023-му пенсії можуть підвищити на 24%.

Так, якщо пенсія — 2,6 тис. грн, а розрахункові її розміри лише 2,05 тис. грн, ще 550 грн — доплата за вік (українці віком від 80 років не можуть отримувати менше ніж 2,6 тис. грн). При осучасненні у 24% — розрахунковий розмір виплати збільшать з 2,05 тис. до 2,542 тис. гривень. Отже — надбавки не буде. Тобто після осучаснення розмір виплати буде меншим від фактичного.

Таким чином, "осучаснення" не торкнеться громадян, які мали невеликі зарплати, чи мають маленький стаж.

Також індексації не буде для державних службовців, яким це мали зробити ще торік. Це питання відклали, попри зміни у законодавстві, які передбачали перерахунок з 1 березня 2022 року.

Більше про пенсії

Нагадаємо, з січня поточного року на українців чекає одразу кілька нововведень у сфері пенсійного забезпечення. Зокрема, зміняться вимоги до виходу на заслужений відпочинок.

В Україні громадяни невдовзі зможуть самостійно відкладати собі на пенсію, відкривши накопичувальні рахунки. В уряді заявили, що цьогоріч одним із основних пріоритетів для себе визначили запровадження обов’язкового пенсійного накопичення.