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У Мінцифри розповіли, чи є попит на військові облігації у "Дії"

10 лютого 2023 10:41
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Військові облігації — українці активно купують цінні папери через Дію
Громадяни придбали через мобільний застосунок 350 тисяч цінних паперів
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що попит на військові облігації зростає. Громадяни придбали через мобільний застосунок "Дія" вже  більш як 350 тисяч таких цінних паперів.

Про це посадовець написав у своєму Telegram-каналі.

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Як купують українці військові облігації

Як зазначив міністр, громадяни, купуючи військові облігації, підтримують державний бюджет, левова частка якого йде на оборону країни.

Федоров пояснив, що кожна гривня з облігації йде на заробітні плати військовослужбовцям, лікарям, вчителям та загалом на зміцнення економіки країни. Держава має стабільно працювати, доки українські захисники готуються до звільнення тимчасово окупованих територій.

"У №Дії" придбали вже понад 350 тисяч військових облігацій. Це потужна підтримка в майже 350 млн гривень для державного бюджету. А отже, інвестиція в нашу перемогу", — зауважив він.

Для порівняння, у січні українці придбали через застосунок понад 250 тисяч військових облігацій, тобто за місяць громадяни купили ще 100 тисяч цінних паперів.

Що таке військові облігації

Міністерство цифрової трансформації України запустило продаж військових облігацій 3 жовтня 2022 року. Тепер українці можуть підтримати економіку країни, придбавши цінні папери у мобільному застосунку "Дія".

Ключова мета військових облігацій у тому, що на виручені кошти відбувається відновлення України від руйнівних наслідків повномасштабного вторгнення росії в Україну. Тоді як громадяни, які придбали такі цінні папери, згодом зможуть отримати свої гроші назад.

Середня вартість облігацій, які емітує Міністерство фінансів, коливається у коридорі 900-1000 грн.

Військові облігації можна купити в кілька кліків у "Дії".

Облігації відрізняться за:

  • Датою виплат — термін до 1,5 року;
  • Відсотками доходу — 11-16% річних;
  • Назвами на честь тимчасово окупованих міст і територій. Зокрема, облігації звуться "Донецьк", "Херсон", "Маріуполь".

Також повідомлялося, що українцям дали можливість розмитнювати ввезені в країну автомобілі швидше. Тепер це можна робити за допомогою мобільного застосунку державних послуг "Дія".

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