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У Monobank пояснили причини нещодавніх збоїв

2 серпня 2023 23:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Monobank пояснили причини нещодавніх збоїв
Жінка користується Monobank. Фото: Facebook
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Український бізнесмен та співзасновник Monobank Олег Гороховський розповів про причини нещодавніх технічних збоїв у роботі мобільного банку. Також він розповів про запобіжні заходи, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому.

Про це повідомляє AIN.

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Причина нещодавніх збоїв у Monobank

Гороховський зазначив, що обидва нещодавні випадки збоїв — 20 липня упродовж 3-х годин і 26 липня — 50 хвилин, мають спільну проблему. Вона пов'язана із взаємодією сервісу зі зворотнім блоком в клієнтській базі.

За його словами, проблеми виникли через погану конфігурацію, яка не впоралася з великими навантаженнями й не мала можливості перезапуску під час високого навантаження.

"Ми ламаємося не частіше, ніж інші. Клієнти справді набагато частіше використовують нас, ніж звичайні банки. Для розуміння: 2,2 млн клієнтів заходять в додаток щоденно і 5,6 млн — щомісячно. Після першого падіння, коли збій тривав 3 години 20 хвилин, ми це виправили й навчились відновлюватися швидко. В результаті друге аналогічне падіння тривало вже 50 хвилин. Потім було ще два, але ми піднялись за 10 і 6 хвилин відповідно", — розповів Гороховський.

Проблема з Р2Р платежами в Monobank

Після внесених змін сервіс працює стабільно. Водночас ІТ-команда працює над покращеннями, щоб уникнути збоїв у майбутньому.

Також Monobank мав й іншу короткочасну проблему, що пов'язана з Р2Р платежами, яку наразі вирішили і яка, за словами співзасновника проєкту, не є чимось серйозним.

"Короткий збій, який трапився 1 серпня, трапився через тайм-аут сервісу Р2Р-переказів, який повертає контрактну книгу. Там йдуть постійні апдейти — якийсь патч був некоректний. Ми відкотилися на попередню версію — це нормальна поточна робота. Такі тайм-аути можуть траплятись декілька разів на тиждень по 2-3-5-10 хвилин", — зазначив Гороховський.

Нагадаємо, що український необанк Monobank пообіцяв не списувати кредитні відсотки за 20 липня 2023 року. Цього дня стався масштабний збій у роботі фінустанови.

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