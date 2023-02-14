Економіка України потребує до 48 млрд доларів у 2023-му, — МВФ

Потрібно до 48 млрд доларів фінансової допомоги

Українська економіка потребує від 40 до 48 млрд доларів фінансової допомоги. Саме така сума необхідна для функціонування лише у 2023 році.

Про це заявила голова Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва під час всесвітнього урядового саміту у Дубаї.

Допомога Україні

Як зазначила Георгієва, Фонд працює над програмою щодо підтримки українського уряду, більшу частину коштів нададуть Сполучені Штати та Європейський Союз.

"Щоб ви розуміли, Україні потрібно від 40 до 48 млрд. доларів зовнішньої фінансової підтримки цього року, щоб країна могла функціонувати", — сказала вона.

При цьому українській владі, на її думку, вдається успішно долати кризу в економіці. Сплачуються пенсії та зарплати в державному секторі, а інфляція перебуває нижче 30%, тоді як в інших державах в умовах війни вона часом сягала 100%.

"Я захоплена українською владою. Ми часто проводимо зустрічі онлайн і чуємо сирени. Ми перериваємо зустріч, щоб люди перейшли в безпечне місце, і продовжуємо далі", — наголосила Георгієва.

Вона також розповіла, що її брат одружений з українкою. Він перебував у Харкові з початку вторгнення російських військ і до червня 2022 року.

"Так ось, його теща отримувала пенсію вчасно. Соціальні сервіси всі працювали — це показує згуртованість людей під час війни", — додала глава МВФ.

Співпраця з МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вивчає можливість надання Україні багаторічного пакета допомоги розміром 16 млрд доларів, щоб допомогти покрити потреби країни та стати каталізатором для збільшення міжнародного фінансування.

Раніше у МВФ назвали три ключові фактори, які можуть загрожувати глобальній економіці. Один з них — повномасштабна війна росії проти України.

Також ми писали, що в Національному банку назвали п’ять ключових пунктів, які дадуть уявлення про те, що буде з економікою упродовж 2023-2025 років. В оновленому макроекономічному прогнозі деякі показники погіршили.

Нагадаємо, Міжнародному валютному фонді (МВФ) покращили очікування для глобального економічного зростання поточного року. Прогноз підвищили незначно — на 0,2%.