Нацбанк планує скасувати фіксований курс — що чекає на ринок

Це може статися до завершення "періоду високих ризиків безпеки"

Національний банк України (НБУ) може відмовитися від політики фіксованого курсоутворення. Допускають, що це може статися до завершення "періоду високих ризиків безпеки".

Про це заявив заступник очільника Нацбанку Сергій Ніколайчук, пише ЕК.

Коли НБУ відпустить курс долара

За словами представника НБУ, регулятор зараз працює над дорожньою карткою для того, щоб послабити валютні обмеження.

"Це не найближча перспектива, але я не можу виключати того, що у нас будуть ці передумови (для скасування фіксованого курсу. — Ред.) ще до закінчення періоду високих ризиків безпеки", — зазначив посадовець.

При цьому він запевняє, що повернення до плаваючого курсу американської валюти не означатиме "ралі" на валютному" ринку. Перехід буде поступовим та керованим при створенні відповідних передумов.

Нацбанк віддав би перевагу плаваючому курсу, проте в нинішніх реаліях буде "керований плаваючий". Для цього необхідні такі передумови, як контрольована інфляція та низька чутливість валютного ринку до різних ситуацій.

При цьому у НБУ не виключають, що можуть послабити обмеження на купівлю населенням валюти у фінустановах.

"З одного боку, розширення можливостей населення купувати валюту в банках призведе до того, що у нас буде додатковий тиск на резерви. З іншого боку, у нас буде звуження цього спреду. Таким чином, є певне спотворення ринку, якого хотілося б позбутися, але ціна може бути надто високою", — додав Сергій Ніоклайчук.

Загрози для нацвалюти

Раніше голова Національного банку заявив, що в Україні спостерігається значний профіцит ліквідності у зв'язку з фінансуванням оборонного бюджету. Йдеться про надлишок грошей у банківській системі, що створює загрозу для валютного курсу.

Минулого року НБУ був змушений надрукувати для додаткових надходжень дою державного бюджету 400 млрд гривень. Ця ліквідність несе небезпеку для курсової стабільності, тому зараз дуже важливо "зв'язати" ці кошти та контролювати рух шляхом пропозиції привабливих відсоткових ставок для вкладників.

Також у Національному банку заявили, що мають достатній обсяг золотовалютних резервів для того, щоб утримувати офіційний курс національної валюти до долара на рівні 36,6 гривні. Вагомих причин для девальвації немає.

На думку керівника комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України (ВРУ) Данила Гетманцева, на українському валютному ринку курсу долара довоєнних показників більше не буде. Також для суттєвого просідання курсу національної валюти немає передумов.