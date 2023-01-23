Курс гривні — у НБУ повідомили, як підтримали нацвалюту з початку року

За останній тиждень регулятор продав близько 722 млн доларів

З початку року Національний банк України (НБУ) продав на міжбанківському валютному ринку понад 2 млрд доларів для підтримки курсу національної валюти. Зокрема, за останній тиждень — близько 722 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Валютні інтервенції НБУ

За даними пресцентру, регулятор з початку року купив на міжбанківському ринку 21,8 млн доларів. За останній тиждень придбав лише 7,5 млн доларів. Євро НБУ минулого тижня не купував і не продавав.

Чистий продаж валюти Національним банком на міжбанку у період з 16 по 20 січня становив майже 715 млн доларів.

За минулий рік Нацбанк придбав на міжбанку 3 267,9 млн доларів та 111 млн євро, а продав 26,38 млрд доларів і 1,78 млн євро.

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В Україні банкіри та фінансові аналітики змінили очікування щодо інфляції та курсу національної валюти на 2023 рік. На їхню думку, ситуація буде кращою, ніж передбачали раніше.

Курс гривні прогнозують протягом наступних 12 місяців на рівні 42,70 грн/долар. У жовтні банкіри заявляли, що курс може становити 43,23 грн/долар. На переконання фінансових аналітиків, долар буде дешевший — 41,11 грн/дол. У жовтні прогнозували 42,30 грн/дол.

Нагадаємо, що українська банківська система навіть на тлі війни отримала мільярдні прибутки з початку 2022 року.