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У НБУ розповіли, чи відмовиться Україна від гривні на користь євро після інтеграції з ЄС

14 лютого 2023 21:13
lis.jpg - Ксенія Лисновська
У НБУ розповіли, чи відмовиться Україна від гривні на користь євро після інтеграції з ЄС
У Нацбанку стверджують, що Україна не готова до цього
lis.jpg - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) розповіли про перспективи відмови від гривні на користь євро після інтеграції з Європейським Союзом. Стверджують, що Україна не готова до цього.

Про це розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, який відповідає за євроінтеграцію та монетарну політику, пише ЕП.

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За словами представника НБУ, в рамках наближення  законодавства до норм Євросоюзу, зараз відсоток виконання завдань, за які відповідає НБУ, наразі становить 92%.

"Євроінтеграцією ми займаємося багато років. Якщо подивитися на дані урядової моніторингової системи "Пульс угоди", то загальний показник виконання угоди з ЄС у сфері фінансових послуг протягом 2022 року збільшився на пʼять відсоткових пунктів і наразі становить 67%", — зауважив він.

Водночас, щодо переходу на євро після євроінтеграції мови наразі немає.

"Думаю, ми до цього ще не готові і не будемо готові ще досить тривалий час", — наголосив посадовець.

Досвід інших країн

Він вважає, що це буде доволі проблематично і навів приклад країн Південної Європи, які увійшли до Єврозони, Греції та Португалії. Вони зіштовхнулися з низкою проблем у монетарній сфері.

"Якщо їх порівнювати з країнами, які залишили власні валюти, зокрема з Чехією та Польщею, то вибір буде явно на користь останніх. Від своїх колег з центробанків цих країн я ще 10-15 років тому чув про плани увійти до Єврозони, але наразі ці плани виглядають ефемерними. Тобто в них є це зобов’язання, але це питання довгострокової перспективи. Поки що вони не роблять якихось конкретних кроків для введення євро", — пояснив він.

Таким чином, у Нацбанку схильні вважати, що для України важливо зберегти власну валюту та автономну монетарну політику.

"Мені здається, не варто поспішати в напрямку відмови від власної валюти та автономної монетарної політики", — додав Сергій Ніколайчук.

На скільки гривня недооцінена

Як свідчать останні підрахунки видання The Economist, українська національна валюта недооцінена щодо долара на 53,5%. Саме таким виявився  "індекс Бігмаку".

Так, Бігмак коштує 92 гривні в Україні та 5,36 долара у Сполучених Штатах. Обмінний курс становить 17,16 гривні за долар, а різниця між цим та фактичним обмінним курсом говорить про те, що гривня недооцінена на 53,5%.

Найбільш недооціненими валютами світу вважаються також:

  • єгипетський фунт — 65,6%;
  • індонезійська рупія — 56,1%;
  • тайванській долар — 53,9%.

Переоцінені світові валюти:

  • швейцарський франк — на 35,4%;
  • уругвайське песо — на 27,8%;
  • норвезька крона — на 22,9%.

Видання The Economist почало розраховувати "Індекс Бігмаку" із 1986 року. Відповідно до теорії паритету купівельної спроможності, за адекватного курсу валют, один і той же продукт мав би коштувати однаково в різних країнах. Так вдається проаналізувати, наскільки "коректні" курси нацвалют щодо до долара.

Нагадаємо, раніше у Національному банку заявляли, що мають достатній обсяг золотовалютних резервів для того, щоб утримувати офіційний курс національної валюти до долара на рівні 36,6 гривні. Вагомих причин для девальвації немає.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський спрогнозував, що за два роки Україна може стати повноцінним членом Європейського Союзу. Також глава держави наголосив, що нашій країні потрібні гарантії безпеки.

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