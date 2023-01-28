Пенсії в Україні — де живуть найбагатші люди похилого віку

У ПФУ розповіли, де живуть найбагатші пенсіонери
Українські пенсіонери не в усіх областях отримують однакові виплати. У деяких регіонах люди похилого віку більш заможні.
Про це свідчить аналіз даних Пенсійного фонду України, який здійснив Опендатабот.
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У яких областях пенсії вищі
Експерти, проаналізувавши інформацію ПФУ, зазначають, що найвищі виплати припадають на столичний регіон. Так, кияни отримують у середньому 6,23 тис. грн.
Далі йдуть люди похилого віку, які мешкають у Донецькій області — 5,74 тис. грн.
На третьому місці за рівнем пенсій — Луганська область. Там середній розмір виплат становить 5,3 тис. грн.
Найбідніші пенсіонери проживають у Тернопільській області. Середня пенсія становить 3,49 тис. грн.
Що змінилося під час війни
Також фахівці проаналізували інші особливості щодо пенсіонерів від початку повномасштабної війни.
Тепер в Україні налічується 10,726 млн пенсіонерів, з яких 6,5 мільйонів жінок (понад 60%) та 4,2 мільйона чоловіків (більш ніж 39%). Кількість пенсіонерів скоротилася на 114,87 тис. осіб. Тенденція скорочення найбільше спостерігалась у двох областях (56,56 тис. осіб): у Донецькій (-37,36 тис.) та Харківській (-19,2 тис.).
Найбільше пенсіонерів проживає у Дніпропетровській області — 891 тисяча, у Донецькій — 751 тисяча, у Києві — 746 тисяч та у Харківській області — 729 тисяч осіб.
За 9 місяців минулого року середня пенсія зросла на 14% — до 4,53 тис. грн.
Зараз пенсію менше 3 тис. грн отримують 39% пенсіонерів. За неповний рік кількість пенсіонерів, що отримують такі виплати, скоротилася на 10%.
Більше про пенсії
Нагадаємо, українців можуть позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.
Раніше у Пенсійному фонді пояснили, як громадяни в умовах війни можуть отримувати пенсії, житлові субсидії та пільги. Зокрема, отримання соцвиплат залежить від того, де людина перебуває.