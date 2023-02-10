Біженці у Польщі зможуть отримувати пенсії — що відомо

В уряді працюють над тим, щоб виплати стали можливі

Багато українців, які вимушено проживають у Польщі через війну, не можуть отримувати там пенсії. В уряді України працюють над, щоб виплати стали можливі в цій країні.

Про це розповіли у пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Який пропонують механізм

Як зазначила очільниця відомства Ірина Верещук, проблема з невиплатою пенсій громадянам України, які виїхали у Польщу, зараз вирішується.

"Більшість людей похилого віку, які виїхали до Польщі, поки що не можуть скористатися українською пенсією. Ми шукаємо можливості, як відновити виплати українських пенсій нашим співвітчизникам за кордоном", — сказала міністр.

Так, обмірковують технічну можливість налагодити переведення українських пенсій у Польщу. Водночас, польська влада готова виплачувати людям літнього віку пенсію готівкою через міжнародні перекази між країною та поштовим оператором "Укрпошта". Також польською поштою українці зможуть надсилати потрібні для пенсій документи безпосередньо в органи Пенсійного фонду України (ПФУ).

Що гальмує надання пенсій

Як наголосила Ірина Верещук, єдина перешкода зараз для отримання пенсій — необхідність нормативного врегулювання. Відповідний проєкт закону вже розробили, але його ще мають доопрацювати та погодити. Тільки після документ передадуть на ухвалення до Верховної Ради.

Нагадаємо, у Польщі з 1 лютого українські біженці знову зможуть подавати заявки на фінансову допомогу на дитину віком до 18 років. Усім охочим отримувати виплати "500+" потрібно пройти реєстрацію до 30 квітня 2023 року.

Міжнародна агенція з працевлаштування Gremi Personal фіксує пікове зростання попиту на україномовних працівників у Польщі. Така тенденція фіксується, починаючи з серпня минулого року.