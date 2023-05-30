У Польщі впали продажі через повернення українців додому

Чоловік кладе валізу в багажний відділ автобуса. Фото: gettyimages.com

У Польщі знижуються обсяги роздрібних продажів, що триває вже третій місяць. Це відбувається у зв'язку з тим, що українські біженці повертаються в Україну.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна.

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Падіння продажів у Польщі

За даними видання, в Польщі зниження показників торгівлі у квітні сягнуло 7,3% у річному обчисленні.

Експерти пов'язують це з поверненням українців додому. Крім того, у Польщі також спостерігають падіння зарплат, що змушує людей економити.

Зазначається, що 2022 року показники роздрібної торгівлі відчутно зросли внаслідок значного приїзду біженців з України. Особливо помітне збільшення продажів спостерігалося в торгівлі продуктами, пальним, ліками та одягом.

Так, за даними видання, найбільше впали продажі електроніки та побутової техніки (-14,7%), пального (-14,5%), преси та книг (-15,6%), їжі та напоїв (-8%). Однак дещо зросли показники продажів одягу та взуття (+0,6%).

Згідно з результатами дослідження EY Future Consumer Index 2023, 91% поляків шукають дешевші місця для покупок. 31% — оцінюють свою фінансову ситуацію гіршою, ніж 3-4 місяці тому. 17% — відмовилися від нових покупок.

Експерти прогнозують, що зростання зарплат перевищить інфляцію в третьому кварталі цьогоріч.

Нагадаємо, що в Польщі для українських біженців стали доступні дві нові грошові допомоги. Йдеться про тих, хто мешкає у шести великих польських містах та околицях.