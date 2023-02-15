У терміналах ПриватБанку почастішали збої - як повернути гроші

Про списання коштів з рахунків та їх невидачу скаржаться клієнти

В Україні в роботі терміналів та банкоматів ПриватБанку почастішали збої на тлі відключень електроенергії. Про списання коштів з рахунків та їх невидачу скаржаться клієнти.

Про це повідомляє Оbozrevatel.

Проблеми з терміналами та банкоматами

Як пише видання, найчастіше громадяни стикаються з проблемою, коли під час зняття коштів з банкомата відключилась електроенергія. З рахунку гроші списалися, а видати термінал не встиг.

Таких випадків налічується вже десятки та сотні. У соцмережах і на профільних форумах можна знайти багато подібних скарг. Тоді як у фінустанові пропонують телефонувати на номер 3700 та залишати заявки на повернення коштів, очікування розгляду яких займає кілька тижнів, а після отримання відмови — в кращому випадку можна повторно подати заявку.

У банку кажуть, що повернення можливе у разі надлишку грошей під час інкасації.

"Під час обробки заявки на повернення коштів перевіряються дані з термінала, який фіксує всі внесені в нього купюри та проведені операції. За необхідності проводиться інкасація, за результатами якої виявляється надлишок коштів", — зазначають там.

Також банк відмовляється повертати гроші, які без підтвердження та відома власників списують із банківських рахунків шахраї.

Поради НБУ

У Національному банку рекомендують у разі порушення банком прав надсилати скаргу. Нацбанк уповноважений контролювати роботу банків та навіть штрафувати за порушення. Скарги клієнти банків можуть подавати онлайн за цим посиланням.

Більше про ПриватБанк

Нагадаємо, ПриватБанк увів нові правила використання кредитних грошей для клієнтів. Так, якщо банк вважатиме, що операції матимуть високий ризик із погашення, вони стануть недоступні.

Минулого року платоспроможні банки за одинадцять місяців минулого року отримали 24,716 млрд грн прибутку. У рейтингу із прибутковості лідирує державний ПриватБанк.

Раніше ПриватБанк запустив програму пільгового кредитування малого бізнесу та підприємців для забезпечення безперебійної роботи під час відключень електроенергії. Оформити кредит можна на купівлю електрогенераторів, джерел безперебійного живлення та систем інтернет-зв'язку Starlink.