У Раді розраховують на підвищення пенсій з березня

Під час розрахунку братимуть до уваги споживчу інфляцію у 2022 році

В Україні індексація пенсій відбудеться у березні 2023 року. Який буде розмір виплат, стане відомо відповідних розрахунків через тиждень-два.

Про це ЗМІ розповів очільник парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Яка може бути ставка індексації

За словами голови Комітету Верховної Ради, оскільки під час розрахунку братимуть до уваги споживчу інфляцію у 2022 році, яка становила 26,6%, то ставка індексації має бути максимально наближена до даного значення.

"Ми поки не знаємо, який середній показник зарплати за минулий рік, із якої сплачено ЄСВ. Підрахунками зараз займаються в Пенсійному фонді, і власне остаточний коефіцієнт буде затверджений Кабміном, я думаю, десь за тиждень чи два. І тоді ми дізнаємося, яким буде розмір індексації. У будь-якому разі розмір індексації визначатиметься двозначними цифрами", — пояснив він.

Хто отримає більші пенсії з березня

Пенсії збільшать найбільш незахищеним категоріям українців, яким нараховують виплати:

з інвалідності;

за віком;

за вислугою років;

за втратою годувальника.

Очікується перегляд розміру мінімальних страхових виплат. Йдеться про:

чорнобильців із інвалідністю;

ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Пенсійні виплати для цієї категорії осіб прив'язані до середньої заробітні за минулий рік. Показник середньої зарплати становить 13,38 тис. грн.

Підвищення не торкнеться громадян, які мали невеликі зарплати, чи мають маленький стаж. Як пояснюють фахівці, в рамках індексації підвищується не загальний обсяг пенсії, а саме та частина, яка розрахована за формулою (середній розмір зарплати за три роки множиться на співвідношення власної заробітної плати до середньої, на кількість стажу у роках та на 1%). При цьому якщо розмір збільшення виявиться більшим, ніж можлива вигода від індексації, то обсяг пенсії не переглядатимуть.

Також індексації не буде для державних службовців, яким це мали зробити ще торік. Це питання відклали, попри зміни у законодавстві, які передбачали перерахунок з 1 березня 2022 року.

Більше про пенсії

Раніше у Міністерстві соціальної політики уточнили, що планову індексацію пенсій в Україні проведуть 1 березня 2023 року, як це і передбачається пенсійним законодавством. Раніше глава відомства заявляла, що перерахунок може бути зроблений у квітні.

Цього року на українців чекає одразу кілька нововведень у сфері пенсійного забезпечення. Зокрема, зміняться вимоги до виходу на заслужений відпочинок.

В Україні громадяни невдовзі зможуть самостійно відкладати собі на пенсію, відкривши накопичувальні рахунки. В уряді заявили, що цьогоріч одним із основних пріоритетів для себе визначили запровадження обов’язкового пенсійного накопичення.

У Міністерстві фінансів України запланували здійснити перевірку законності призначення пенсій громадянам. Для цього фахівці розробили відповідний проєкт наказу.