У ВР внесуть зміни щодо відпускних: чого чекати
У Верховній раді планують внести зміни до періоду нарахування коштів за відпустку. Наразі відпускні виплати українцям нараховують до її початку.
Відповідний законопроєкт оприлюднили на сайті Верховної ради України.
Коли виплачуватимуть відпускні
Так, пропонують внести деякі зміни до ст. 115 Кодексу законів про працю України та ст. 21 ЗУ "Про відпустки". Згідно з ним роботодавці зможуть виплачувати працівникам відпускні упродовж періоду відпустки, а не перед її початком, як зараз. Все має узгоджуватись із працівником.
Правила надання відпусток цьогоріч
Цьогоріч парламент може внести деякі зміни до правил надання громадянам щорічних відпусток:
- Право на відпустку при народженні дитини буде надаватися не пізніше, ніж через 3 місяці з дня народження.
- Основна безперервна частина щорічної відпустки буде не менше 14 календарних днів.
- Буде надаватися можливість відпустки у зв'язку з усиновленням дитини, незалежно від віку дитини.
- Максимальний термін відпустки без збереження зарплати буде збільшено з 15 до 30 календарних днів на рік.
- Демобілізованим буде надано відпустку тривалістю 60 робочих днів з виплатою двомісячного грошового забезпечення.
Нагадаємо, що навіть в умовах воєнного стану військовослужбовці можуть отримати як частину щорічної відпустки, так і позачергову відпустку за сімейними обставинами. Тривалість такої відпустки не може перевищувати 10 календарних днів.