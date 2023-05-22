У ВР внесуть зміни щодо відпускних: чого чекати

Дівчина посміхається на фоні озера. Фото: колаж Новини.LIVE

У Верховній раді планують внести зміни до періоду нарахування коштів за відпустку. Наразі відпускні виплати українцям нараховують до її початку.

Відповідний законопроєкт оприлюднили на сайті Верховної ради України.

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Так, пропонують внести деякі зміни до ст. 115 Кодексу законів про працю України та ст. 21 ЗУ "Про відпустки". Згідно з ним роботодавці зможуть виплачувати працівникам відпускні упродовж періоду відпустки, а не перед її початком, як зараз. Все має узгоджуватись із працівником.

Правила надання відпусток цьогоріч

Цьогоріч парламент може внести деякі зміни до правил надання громадянам щорічних відпусток:

Право на відпустку при народженні дитини буде надаватися не пізніше, ніж через 3 місяці з дня народження.

Основна безперервна частина щорічної відпустки буде не менше 14 календарних днів.

Буде надаватися можливість відпустки у зв'язку з усиновленням дитини, незалежно від віку дитини.

Максимальний термін відпустки без збереження зарплати буде збільшено з 15 до 30 календарних днів на рік.

Демобілізованим буде надано відпустку тривалістю 60 робочих днів з виплатою двомісячного грошового забезпечення.

Нагадаємо, що навіть в умовах воєнного стану військовослужбовці можуть отримати як частину щорічної відпустки, так і позачергову відпустку за сімейними обставинами. Тривалість такої відпустки не може перевищувати 10 календарних днів.