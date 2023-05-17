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У застосунку "Укрзалізниці" з'явились корисні функції для подорожуючих с тваринами

17 травня 2023 16:29
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур
У застосунку "Укрзалізниці" з'явились корисні функції для подорожуючих с тваринами
Користувачі тепер зможуть докупити квитки на тварин та багаж до вже існуючого квитка Фото: suspilne.mediа
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур

"Укрзалізниця" оновила свій офіційний застосунок завдяки чому він отримав нові корисні фнкції. Так, користувачі тепер зможуть докупити квитки на тварин та багаж до вже існуючого квитка.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

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В компанії підкреслили, що прислухаються до відгуків користувачів і додають до застосунку функції відповідно до реальних потреб пассажирів. 

"В одному з останніх релізів ми додали можливість докупити квитки на тварин та багаж до вже існуючого квитка — раніше це можливо було зробити виключно в касі. Бачимо, що ця функція і всі попередньо реалізовані — затребувані та користуються попитом серед користувачів", — відзначила заступниця директора департаменту з питань інформаційних технологій "Укрзалізниці" Вікторія Галатін.

Українці відмовляються від паперових квитків

У квітні вперше частка продажу залізничних квитків через офіційний застосунок "Укрзалізниці" перевищила обсяги продажів у касах. Так, у минулому місяці користувачі застосунку придбали 22,8% від загальної кількості проданих квитків, тоді як до кас звернулося 22,3% пасажирів.

І це тільки якщо порівнювати каси і застосунок. В УЗ додали, що загалом вже 78% квитків на поїзди продається онлайн — через офіційний сайт, чат-боти та партнерські канали продажу.

Завантажити застосунок можна за цим посиланням.

Нагадаємо, агентство США з міжнародного розвитку ( USAID ) передало Україні 105 дизельних генераторів. Завдяки їм стане можливим безперебійне перевезення пасажирів.

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