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Угорщина заблокувала виділення коштів ЄС на зброю для України

16 травня 2023 10:57
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур
Угорщина заблокувала виділення коштів ЄС на зброю для України
Віктор Орбан. Фото: delo.ua
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур

Влада Угорщини заблокувала виділення восьмого траншу коштів із Європейського фонду миру на закупівлю озброєння для України. Транш на суму 500 мільйонів доларів мав надійти наступного понеділка, 22 травня.   

Про це повідомило італійське інформаційне агентство ANSA.

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Як повідо мляється, Будапешт вимагає "гарантій" того, що Європейський фонд миру збереже свій "глобальний" напрям у майбутньому і не використовуватиметься виключно для озброєння України.

Європейський фонд миру був створений у березні 2021 року для фінансування всіх заходів спільної зовнішньої політики та політики безпеки пов’язаних із військовими та оборонними питаннями, а також з метою запобігання конфліктам, збереження миру та зміцнення міжнародної безпеки та стабільності. З окрема, Європейський фонд миру дозволяє ЄС фінансувати дії, спрямовані на зміцнення потенціалу країн, що не входять до Європейського союзу.   

Фонд ком пенсує витрати дер жавам-членам, які надають озброєння Україні. Зазвичай, це 50% від вартості озброєння, але фіксованого стандарту  не існує. 

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" в проєкті заяви рішуче засудили агресію Росії та пообіцяли докласти всіх зусиль для відновлення миру в Україні.

 

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