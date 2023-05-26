Україна і Польща хочуть побудувати новий газопровід

Учасники ринку зацікавлені в транспортній потужності розміром 8,7 млн ​​куб. м. Фото: google

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Оператори газотранспортних систем України та Польщі – ОГТСУ та Gaz System S.A. – представили проєкт зі збільшення потужностей транспортування газу. В рамках цього проєкту може бути побудований новий газопровід між двома країнами.

Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.

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Як зазначається, проєкт для збільшення потужності транспортування блакитного палива в Україну передбачає будівництво нового газопроводу та газовимірювальної станції з боку Gaz System S.A.

В свою чергу українська сторона повинна буде провести реконструкцію компресорної станції.

За яких умов Польща і Україна побудують газопровід

У липні 2023 року на платформі GSA відбудеться аукціон з бронювання збільшеної потужності на період з 1 жовтня 2030 року по 30 вересня 2045 року. За результатами аукціонів обидві компанії матимуть уяву про економічну доцільність проєкту і зможуть приступити до його фактичної реалізації.

"Реалізація цього довгострокового проєкту дозволить бізнесу отримати гарантії стабільного транспортування ресурсу з Польщі. Тим більше, що Польща активно працює над створенням власного енергетичного хабу та розвиває потужності LNG та транспортування трубопровідного газу неросійського походження. Можливість фізичного транспортування стане доступна для компаній-нерезидентів та українських трейдерів для постачання або зберігання газу в підземних сховищах", — відзначив начальник відділу супроводження аукціонної платформи ОГТСУ Андрій Єфанов.

Проєкт нового газопроводу був розроблений за результатами оцінки попиту, яку оператори ГТС України та Польщі провели в 2021 році. Її результати показали, що учасники ринку зацікавлені в транспортній потужності розміром 8,7 млн ​​куб. м для транспортування газу з Польщі в українському напрямку.

Нагадаємо, клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" стверджують, що їм почали надходити погрози щодо сплати заборгованості за спожитий природний газ. Вимагають сплату боргу, або обіцяють позбавити доступу до ресурсу.