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Україна ініціює створення механізму аудиту допомоги США

30 січня 2023 08:07
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Допомога США — Україна ініціює створення механізму аудиту
Про процедури підзвітності йшлося на зустрічі з американськими інспекторами
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Україна ініціює створення механізму аудиту допомоги, яку надають Сполучені Штати на проєкти відновлення. Його пропонують створити спільно з Рахунковою палатою США.

Про це розповів очільник Міністерства інфраструктури України Олександр Кубраков у Facebook.

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Як зазначив голова відомства, механізми і процедури прозорості та підзвітності використання коштів і допомоги, яку Україні надають для відновлення, обговорили на зустрічі з інспекторами Міністерства оборони США, Держдепартаменту та Агентства з міжнародного розвитку (USAID), які прибули в Київ для аудиту допомоги.

Він нагадав, що раніше уряд підтримав рішення про створення Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

"Ми запропонували створити відповідний механізм з аудиту допомоги Сполучених Штатів для проєктів відновлення спільно з U.S. Government Accountability Office (U.S. GAO). Сподіваюся, це стане додатковим дієвим інструментом для забезпечення прозорості використання допомоги від партнерів", — зауважив міністр.

Зараз є критично важливим доступ до механізмів прямих закупівель у виробників, оскільки це заощаджує держпідприємствам мільярди гривень. Зокрема, прямі контракти Укрзалізниці з американською компанією Exxon Mobile та польською Orlen дозволили подолати дефіцит палива. Також за прямими договорами УЗ придбала електрику в НЕК "Енергоатом", заощадивши близько чотирьох мільярдів гривень. На чверть зменшились витрати на закупівлі газу для потреб виробничих підприємств.

Міністр інфраструктури подякував колегам зі США за лідерську роль у підтримці України в боротьбі з росією.

"Сьогодні Україна показує всьому світу, що є надійним і прогнозованим партнером, з працюючими антикорупційними інститутами, і ми продовжуємо рухатися у цьому напрямку", – наголосив він.

Нагадаємо, Сполучені Штати з моменту повномасштабного вторгнення росії виділили Україні 27,5 мільярда доларів. На таку суму Пентагон надав озброєння українській армії для боротьби з російською агресією.

На тлі війни працює багато програм фінансової допомоги для постраждалих громадян. Українці можуть отримати матеріальну підтримку від держави, міжнародних організацій та волонтерів.

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