Україна потребує більше техніки для розмінування територій, — Мінекономіки

Сапери витягають із землі залишки російського боєприпасу. Фото: УНІАН / Марієнко Андрій

Перший віцепрем’єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що цьогоріч Україна прагне розмінувати понад 160 тис. га сільськогосподарських земель. Також у планах поповнити ряди піротехніків та посилити забезпечення державних операторів відповідною технікою.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Які плани з розмінування цьогоріч

"Україна прагне цього року очистити 35% з 470 тисяч га земель сільгосппризначення, визначених для пріоритетного розмінування. Також у планах — збільшити кількість піротехніків у підрозділах державних інституцій та посилити забезпечення державних операторів технікою. Ці кроки дозволять пришвидшити процес розмінування території нашої держави", – зазначила Свириденко.

Вона заявила, що "сьогодні на території країни працюють 10 машин для розмінування, ще 5 наші підрозділи отримають орієнтовно протягом місяця". Проте масштаби розмінувань доволі великі, тому цього замало.

Чого Україні не вистачає для розмінування

За словами Свириденко, насамперед потрібно покращити технічне забезпечення піротехніків.

Зокрема, для того, щоб пришвидшити очищення українських земель, підрозділам державних операторів потрібно близько 100 машин для розмінування та понад 463 транспортні засоби для перевезення особового складу та обладнання, 251 транспортний засіб — для перевезення вибухонебезпечних предметів.

Де взяти кошти

"І тому ми сьогодні в рамках UNITED24 відкрили рахунок, кошти з якого йтимуть на потреби розмінування — в першу чергу на придбання машин для розмінування", — зазначила Свириденко.

При цьому вже налагоджено контакти з виробниками в різних країнах. Україна зацікавлена в тому, щоб іноземні партнери розглянули можливість локалізації виробництва машин з розмінування.

Як підкреслила Свириденко, не всі землі, які є потенційно забрудненими, насправді є забрудненими та потребують розмінування. Тому обстеження за допомогою дронів із повітря значно прискорить розмінування.

Нагадаємо, що на United24 з’явилися два нових напрямки, а також приєдналися ще п’ять амбасадорів. Гуманітарне розмінування та освіта стануть новими напрямками діяльності фандрейзингової платформи.