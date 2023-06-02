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Україна суттєво підвищила ціни на транзит нафти з РФ

2 червня 2023 17:56
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Україна суттєво підвищила ціни на транзит нафти з РФ
Нафтопровід "Дружба". Джерело: afp
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

З 1 червня, Україна на 25% збільшила тарифи на транзит російської нафти своєю територією. Нові тарифи по нафтопроводу "Дружба" у напрямку Словаччини та Угорщини тепер становлять 17 євро за тонну.

Про це повідомляють РосЗМІ

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Колишні тарифи діяли з 1 січня 2023 року і дорівнювали 13,6 євро за тонну. Тоді їх підвищили на 18,3%.

Куди і скільки російської нафти йде "Дружбою"

За словами президента "Транснефти" Миколи Токарєва, постачання нафти по нафтопроводу "Дружба" через територію України у 2023 році очікуються на рівні 2022 року. 

"Південна гілка "Дружби", яка транспортує нафту через територію України до Словаччини, Чехії та Угорщини, вона залишається в колишніх обсягах, оскільки для них зроблено винятки, і вони споживатимуть ті обсяги, які споживали — близько 12 млн тонн", — уточнив Токарєв.

Нагадаємо, Російська делегація знову відмовила в реєстрації вхідного флоту для участі в зерновій ініціативі. Спільний координаційний центр (СКЦ) в Стамбулі оголосив про неможливість складання інспекційного плану на 1 червня.

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