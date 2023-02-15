Україна планує залучить від США та Світового банку 2 млрд доларів

Україна у лютому залучить від США та Світового банку $2 млрд: на що підуть кошти
У лютому 2023 року український уряд планує залучити від Сполучених Штатів, Світового банку та інших країн-донорів понад 2 млрд доларів. Кошти спрямують до державного бюджету.
Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль, інформує його пресслужба.
-
Гороскоп на 15 лютого: Ракам — слухати інтуїцію, Терезам — знаки долі
-
Росіянка оголеною намагалася пробратися до кабіни пілотів і покусала бортпровідників: деталі
-
Українці безкоштовно поміняли уже близько 5 млн ламп на енергоощадні варіанти
-
Стрітення Господнє 2023: дата, традиції та заборони дня
-
"Суперник грав дуже пасивно": тренер "Баварії" пояснив причини перемоги над "ПСЖ" у матчі 1/8 ЛЧ
-
Стрітення Господнє 2023: привітання зі святом у віршах, прозі та листівках
-
Нова Зеландія ввела санкції проти Ірану через постачання безпілотників рф
-
За добу Сили оборони відправили до Кобзона майже 700 окупантів: Генштаб назвав свіжі втрати рф
-
Білий дім готує пакет фінансової допомоги Україні на $10 млрд: що відомо
-
Розслідування щодо збиття рейсу МН17: росію та путіна необхідно притягнути до відповідальності
Куди спрямують кошти
Шмигаль розповів, що у перший місяць року країна отримала фінансову підтримку від Європейського Союзу та США, а зараз розраховує також на допомогу інших фінансових організацій та країн.
"Перш за все хочу подякувати нашим міжнародним партнерам за постійну фінансову допомогу. У січні ми отримали від Європейського Союзу та США $4,2 млрд. Цього місяця плануємо залучити від Сполучених Штатів, Світового банку та інших донорів ще понад $2 млрд", — зауважив він.
За його словами, ця сума необхідна на критично важливі витрати з державного бюджету. Йдеться про фінансування заробітних плат державного сектору, пенсійних виплат, освіти та медицини.
Подальші плани
Прем'єр зазначив, що у Варшаві розпочалася дискусія з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо перспектив підготовки та перегляду Моніторингової програми.
"Це шлях до нового етапу співпраці з Фондом. Розраховуємо на прогрес у переговорному процесі", — додав він.
Нагадаємо, раніше голова Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва під час всесвітнього урядового саміту у Дубаї заявила, що українська економіка потребує від 40 до 48 млрд доларів фінансової допомоги. Саме така сума необхідна для функціонування лише у 2023 році.
Також ми писали, що МВФ вивчає можливість надання Україні багаторічного пакета допомоги розміром 16 млрд доларів, щоб допомогти покрити потреби країни та стати каталізатором для збільшення міжнародного фінансування.