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Україна у лютому залучить від США та Світового банку $2 млрд: на що підуть кошти

15 лютого 2023 07:32
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Україна планує залучить від США та Світового банку 2 млрд доларів
Кошти спрямують до державного бюджету
lis.jpg - Ксенія Лисновська

У лютому 2023 року український уряд планує залучити від Сполучених Штатів, Світового банку та інших країн-донорів понад 2 млрд доларів. Кошти спрямують до державного бюджету.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль, інформує його пресслужба.

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Шмигаль розповів, що у перший місяць року країна отримала фінансову підтримку від Європейського Союзу та США, а зараз розраховує також на допомогу інших фінансових організацій та країн.

"Перш за все хочу подякувати нашим міжнародним партнерам за постійну фінансову допомогу. У січні ми отримали від Європейського Союзу та США $4,2 млрд. Цього місяця плануємо залучити від Сполучених Штатів, Світового банку та інших донорів ще понад $2 млрд", — зауважив він.

За його словами, ця сума необхідна на критично важливі витрати з державного бюджету. Йдеться про фінансування заробітних плат державного сектору, пенсійних виплат, освіти та медицини.

Подальші плани

Прем'єр зазначив, що у Варшаві розпочалася дискусія з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо перспектив підготовки та перегляду Моніторингової програми.

"Це шлях до нового етапу співпраці з Фондом. Розраховуємо на прогрес у переговорному процесі", — додав він.

Нагадаємо, раніше голова Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва під час всесвітнього урядового саміту у Дубаї заявила, що українська економіка потребує від 40 до 48 млрд доларів фінансової допомоги. Саме така сума необхідна для функціонування лише у 2023 році.

Також ми писали, що МВФ вивчає можливість надання Україні багаторічного пакета допомоги розміром 16 млрд доларів, щоб допомогти покрити потреби країни та стати каталізатором для збільшення міжнародного фінансування.

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