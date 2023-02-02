Доходи бюджету у січні — Україна уперше за час війни обійшлася без друку грошей

Україна уперше за час війни обійшлася без друку грошей: у Раді розповіли про доходи бюджету у січні
Національний банк України (НБУ) уперше за час війни не запускав "друкарський верстат". Наповнення державного бюджету відбувалося без емісії гривні у січні поточного року.
Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Ярослав Железняк у Telegram.
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Як наповнювався бюджет у січні
Як зазначив представник податкового комітету, у січні держбюджет наповнювався за рахунок податкових та митних надходжень, продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) та міжнародної фінансової допомоги.
Внутрішні доходи у січні:
- 35,8 млрд грн — податкова;
- 31,5 млрд грн — митниця;
- 43,3 млрд грн — облігації (разом з військовими).
Зовнішні ресурси:
- 155,24 млрд грн — міжнародна підтримка.
Витрати за січень-2023:
- 193,7 млрд грн, у тому числі загального фонду — 183,6 млрд грн.
За словами народного депутата, витрачали минулого місяця менше, ніж заробляли. У перший місяць року в Україні була стабільна фінансова ситуація.
"І головне: НБУ — 0 грн. Перший місяць війни, який пройшли без друку грошей", — наголосив Ярослав Железняк.
Відомо, що весь минулий воєнний рік Нацбанк проводив емісію гривні. Влітку і надалі — у значно менших обсягах, аніж у перші місяці повномасштабної війни.
Хоч у Центробанку наголошували, що монетизація не здатна вирішити проблеми економіки та бюджету, уряд продовжував покладатися на емісію грошей Національним банком, яка поступово перетворилася в основне джерело фінансування дефіциту бюджету, розповідали раніше експерти.
Нагадаємо, у 2022 році загальний обсяг видатків з державного бюджету становив 2,227 трлн гривень. Йдеться про фінансування заробітних плат, закупівлю товарів та послуг, а також соціальної підтримки громадян, обслуговування боргу.