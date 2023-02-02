Доходи бюджету у січні — Україна уперше за час війни обійшлася без друку грошей

Наповнення державного бюджету відбувалося без емісії гривні

Національний банк України (НБУ) уперше за час війни не запускав "друкарський верстат". Наповнення державного бюджету відбувалося без емісії гривні у січні поточного року.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Ярослав Железняк у Telegram.

Як наповнювався бюджет у січні

Як зазначив представник податкового комітету, у січні держбюджет наповнювався за рахунок податкових та митних надходжень, продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) та міжнародної фінансової допомоги.

Внутрішні доходи у січні:

35,8 млрд грн — податкова;

31,5 млрд грн — митниця;

43,3 млрд грн — облігації (разом з військовими).

Зовнішні ресурси:

155,24 млрд грн — міжнародна підтримка.

Витрати за січень-2023:

193,7 млрд грн, у тому числі загального фонду — 183,6 млрд грн.

За словами народного депутата, витрачали минулого місяця менше, ніж заробляли. У перший місяць року в Україні була стабільна фінансова ситуація.

"І головне: НБУ — 0 грн. Перший місяць війни, який пройшли без друку грошей", — наголосив Ярослав Железняк.

Відомо, що весь минулий воєнний рік Нацбанк проводив емісію гривні. Влітку і надалі — у значно менших обсягах, аніж у перші місяці повномасштабної війни.

Хоч у Центробанку наголошували, що монетизація не здатна вирішити проблеми економіки та бюджету, уряд продовжував покладатися на емісію грошей Національним банком, яка поступово перетворилася в основне джерело фінансування дефіциту бюджету, розповідали раніше експерти.

Нагадаємо, у 2022 році загальний обсяг видатків з державного бюджету становив 2,227 трлн гривень. Йдеться про фінансування заробітних плат, закупівлю товарів та послуг, а також соціальної підтримки громадян, обслуговування боргу.