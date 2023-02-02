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Україна уперше за час війни обійшлася без друку грошей: у Раді розповіли про доходи бюджету у січні

2 лютого 2023 10:30
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Доходи бюджету у січні — Україна уперше за час війни обійшлася без друку грошей
Наповнення державного бюджету відбувалося без емісії гривні
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) уперше за час війни не запускав "друкарський верстат". Наповнення державного бюджету відбувалося без емісії гривні у січні поточного року.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Ярослав Железняк у Telegram.

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Як наповнювався бюджет у січні

Як зазначив представник податкового комітету, у січні держбюджет наповнювався за рахунок податкових та митних надходжень, продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) та міжнародної фінансової допомоги.

Внутрішні доходи у січні:

  • 35,8 млрд грн — податкова;
  • 31,5 млрд грн — митниця;
  • 43,3 млрд грн — облігації (разом з військовими).

Зовнішні ресурси:

  • 155,24 млрд грн — міжнародна підтримка.

Витрати за січень-2023:

  • 193,7 млрд грн, у тому числі загального фонду — 183,6 млрд грн.

За словами народного депутата, витрачали минулого місяця менше, ніж заробляли. У перший місяць року в Україні була стабільна фінансова ситуація.

"І головне: НБУ 0 грн. Перший місяць війни, який пройшли без друку грошей", — наголосив Ярослав Железняк.

Відомо, що весь минулий воєнний рік Нацбанк проводив емісію гривні. Влітку і надалі — у значно менших обсягах, аніж у перші місяці повномасштабної війни.

Хоч у Центробанку наголошували, що монетизація не здатна вирішити проблеми економіки та бюджету, уряд продовжував покладатися на емісію грошей Національним банком, яка поступово перетворилася в основне джерело фінансування дефіциту бюджету, розповідали раніше експерти.

Нагадаємо, у 2022 році загальний обсяг видатків з державного бюджету становив 2,227 трлн гривень. Йдеться про фінансування заробітних плат, закупівлю товарів та послуг, а також соціальної підтримки громадян, обслуговування боргу.

 

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