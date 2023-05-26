Україна застрахує судна "зернової угоди"

Гарантії надаватимуться фрахтувальникам, операторам та/або власникам суден. Фото: google

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Уряд України затвердив Порядок надання гарантій компенсації шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України та воєнних дій на території України. Завдяки цьому документу Україна зможе страхувати судна, які задіяні в рамках "зернової угоди".

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Гарантії щодо відшкодування збитків надаватимуться фрахтувальникам, операторам та/або власникам суден, що ходять під прапором України або під прапорами іноземних держав.

У них буде можливість отримати компенсацію у разі заподіяння шкоди під час перебування таких суден у територіальних водах України, коли вони прямують до або з відкритих морських портів України.

Нагадаємо, попри продовження роботи "зернового коридору" до 18 липня, Росія продовжує саботувати процес перевірок суден у Босфорі. Російська сторона не пропустила жодного судна до порту "Південний".