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Українські банки посилять перевірки клієнтів: торкнеться всіх

4 серпня 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Банки посилять перевірки клієнтів — зміни торкнуться всіх
Каса банку. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні суттєво зросли штрафи для банків у питанні порушень фінансового моніторингу. З огляду на це, фінустанови посилять контроль за клієнтами для скорочення можливого відмивання фінансів за допомогою банківської системи.

Про адаптування ринку до нових вимог Національного банку України (НБУ) повідомляє видання Mind.

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Посилення фінансового моніторингу

Центробанк підвищив граничні розміри штрафів за порушення законодавства щодо фінмоніторингу, а також повернув виїзні перевірки. Це прописано у постанові №80, що вносить зміни у постанову №346.

Регулятор у липні рекомендував фінустановам усунути недоліки у системі фінмоніторингу та внутрішнього контролю щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. НБУ прокоментував загальний підхід банків до цієї проблеми як "формальний".

Через це істотно збільшились розміри штрафів для банків-порушників. Зокрема, підвищився штраф за порушення вимоги НБУ "відмови від встановлення (підтримання) ділових відносин, проведення фінансової операції".

Тобто, бувають ситуації, коли банки мали б відмовити клієнтам в обслуговуванні, проте ігнорують це. Зокрема, коли виявляється, що клієнт не пройшов належним чином ідентифікацію. Максимальний штраф за таке порушення збільшився із 400 тис. гривень до 1 млн гривень.

Як пояснюють у Нацбанку, підвищення штрафів відбулося згідно із законодавством Європейського Союзу (ЄС). Йдеться про статтю 58(1) Директиви Європарламенту та Євроради № 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання грошей або фінансування тероризму.

"Держави-члени повинні забезпечувати визнання зобов'язаних осіб відповідальними за порушення положень національного права, що транспонують цю Директиву 5 статті 6. Будь-яка відповідна санкція чи захід має бути дієвим, пропорційним і стримуючим", — наголошують у Центробанку.

НБУ сподівається, що нові вимоги допоможуть державі у боротьбі з тіньовою економікою, яка становить мінімум половину реального сектору.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні дедалі більшого значення у структурі валютних розрахунків набуває євро. У зв'язку зі зростанням попиту банки ввезли у червні 2023 року майже вдвічі більший обсяг цієї валюти.

Також ми писали, що Національний банк вважає поточну макроекономічну ситуацію в країні сприятливою для початку поступового руху до нормалізації монетарної політики. Регулятор працює над створенням остаточних передумов для повернення гнучкості обмінного курсу американської валюти.

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