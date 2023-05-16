Українські біженці в Естонії: скільки з них знайшли роботу в країні

Українські біженці на вокзалі. Фото: Mirek Pruchnicki/Flickr

Близько 44% українських біженців, які отримали тимчасовий захист у Естонії мають роботу. Цей показник значно вище, ніж у середньому по ЄС.

Про це повідомляє Естонське національне телерадіомовлення.

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Так згідно зі звітом Міністерства соціальних справ "Рік військових біженців в Естонії", частка українських біженців, що працюють, зростає, а їхня зайнятість стабільна

Це свідчить про те, що вони процвітають на естонському ринку праці.

"Високий рівень працевлаштування українських біженців також свідчить про те, що люди мають бажання і воля стати самодостатніми і почати будувати своє життя. Найголовніше, щоб вони знайшли роботу, яка дозволить утримувати сім'ю та орендувати житло", — сказала заступник генерального секретаря з питань праці у Міністерстві соціальних справ Естонії Улла Саар.

Які проблеми у працевлаштуванні біженців

Нажаль існує і не дуже втішна статистика. Через відсутність мовних навичок вищий рівень освіти не гарантує українським біженцям посади, що відповідає їх кваліфікації.

"Більша частина українських біженців зайнята на нижчих посадах ніж були у них в Україні. Більшість із них працювали у сфері освіти, торгівлі чи охорони здоров'я, тоді як у нових країнах проживання найбільш поширеними професіями для них є ведення домашнього господарства та робота в обробній промисловості", — додала Саар.

Наразі в Естонії під тимчасовим захистом перебуває понад 40 тисяч осіб, 58% з яких працездатного віку.

Нагадаємо, український бізнес озвучив проблеми, які спостерігаються під час воєнного стану. Нарікання стосуються персоналу. Так, у квітні 27% бізнесу заявили про дефіцит кваліфікованих кадрів.