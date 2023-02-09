Українці можуть отримати грошову допомогу до $700 — умови та інструкція

Пріоритетом підтримки є сім'ї з дітьми, які через війну опинилися у скрутних життєвих обставинах

Українські сім'ї можуть розраховувати на ще одну фінансову допомогу. На цей раз підтримати громадян України збирається фонд Ukrainely. Родинам з дітьми пропонують отримати до 27 тис. грн (700 доларів). Для цього необхідно подати заявку.

Інформація про це була розміщена на офіційному сайті Ukrainely.

Хто може розраховувати на допомогу

В Ukrainely підкреслили, що отримати допомогу можуть тільки ті, хто знаходиться в Україні.

Як зазначають представники фонду, пріоритетна категорія громадян — сім'ї з дітьми, які через війну опинилися у скрутних життєвих обставинах.

Загалом Фонд має декілька програм для підтримки українців:

підтримка сімей під час війни;

підтримка внутрішньопереміщених осіб (ВПО);

підтримка військових та тероборони.

Як одержати фінансову допомогу

Охочим отримати допомогу від даного фонду, необхідно подати заявку за посиланням. Прийом заявок уже розпочався.

На даній платформі необхідно буде надати особисту інформацію, розказати про свою родину та ситуацію, в якій ви перебуваєте.

Щоб організація прийняла запит, потрібно вказати актуальну особисту інформацію, яку можуть за необхідності перевірити, попросивши надати підтверджуючі документи.

Далі потрібно буде вказати суму, на яку ви розраховуєте.

На яку суму можна розраховувати

Під час оформлення заявки можна обрати суму, на яку ваша сім'я претендує. Максимальний розмір виплат одному отримувачу може скласти 27 тис. грн.

Ukrainely надає фінансову допомогу:

300 доларів (11 700 грн);

400 доларів (15 600 грн);

500 доларів (19 500 грн);

600 доларів (23 400 грн);

700 доларів (27 300 грн).

Однак, як зазначають на сайті програми, у фонді можуть узгодити й меншу суму і до цього треба бути готовими.

Коли фонд перевірить вашу заявку, кошти будуть перераховані на вашу банківську картку. Оплата буде здійснюватися частинами.

Ukrainely намагається допомогти якомога більшій кількості нужденних, тому звернутися за грошовою підтримкою можна лише один раз.

Нагадаємо, державна фінустанова "ПриватБанк" почала виплачувати грошову допомогу від чеської гуманітарної організації "Людина в біді". Вона поширюється на внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Також ми писали, що у Польщі з 1 лютого українські біженці знову зможуть подавати заявки на фінансову допомогу на дитину віком до 18 років. Усім охочим отримувати виплати "500+" потрібно пройти реєстрацію до 30 квітня 2023 року.