Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Українські сім'ї можуть отримати фіндопомогу до 700 доларів: як це зробити arrow

Українські сім'ї можуть отримати фіндопомогу до 700 доларів: як це зробити

9 лютого 2023 15:45
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Українці можуть отримати грошову допомогу до $700 — умови та інструкція
Пріоритетом підтримки є сім'ї з дітьми, які через війну опинилися у скрутних життєвих обставинах
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Українські сім'ї можуть розраховувати на ще одну фінансову допомогу. На цей раз підтримати громадян України збирається фонд Ukrainely. Родинам з дітьми пропонують отримати до 27 тис. грн (700 доларів). Для цього необхідно подати заявку. 

Інформація про це була розміщена на офіційному сайті Ukrainely.

Читайте також:

Хто може розраховувати на допомогу 

В Ukrainely підкреслили, що отримати допомогу можуть тільки ті, хто знаходиться в Україні.

Як зазначають представники фонду, пріоритетна категорія громадян — сім'ї з дітьми, які через війну опинилися у скрутних життєвих обставинах. 

Загалом Фонд має декілька програм для підтримки українців:

  • підтримка сімей під час війни;
  • підтримка внутрішньопереміщених осіб (ВПО);
  • підтримка військових та тероборони.

Як одержати фінансову допомогу від Ukrainely

Як одержати фінансову допомогу 

Охочим отримати допомогу від даного фонду, необхідно подати заявку за посиланням. Прийом заявок уже розпочався.

На даній платформі необхідно буде надати особисту інформацію, розказати про свою родину та ситуацію, в якій ви перебуваєте. 

Щоб організація прийняла запит, потрібно вказати актуальну особисту інформацію, яку можуть за необхідності перевірити, попросивши надати підтверджуючі документи.

Далі потрібно буде вказати суму, на яку ви розраховуєте.

На яку суму можна розраховувати 

Під час оформлення заявки можна обрати суму, на яку ваша сім'я претендує. Максимальний розмір виплат одному отримувачу може скласти 27 тис. грн.

Ukrainely надає фінансову допомогу: 

  • 300 доларів (11 700 грн);
  • 400 доларів (15 600 грн);
  • 500 доларів (19 500 грн);
  • 600 доларів (23 400 грн);
  • 700 доларів (27 300 грн).

Українським сім’ям обіцяють грошову допомогу у розмірі 27 тисяч грн

Однак, як зазначають на сайті програми, у фонді можуть узгодити й меншу суму і до цього треба бути готовими. 

Коли фонд перевірить вашу заявку, кошти будуть перераховані на вашу банківську картку. Оплата буде здійснюватися частинами.

Ukrainely намагається допомогти якомога більшій кількості нужденних, тому звернутися за грошовою підтримкою можна лише один раз.

Нагадаємо, державна фінустанова "ПриватБанк" почала виплачувати грошову допомогу від чеської гуманітарної організації "Людина в біді". Вона поширюється на внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Також ми писали, що у Польщі з 1 лютого українські біженці знову зможуть подавати заявки на фінансову допомогу на дитину віком до 18 років. Усім охочим отримувати виплати "500+" потрібно пройти реєстрацію до 30 квітня 2023 року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

18:20 Одеса готує другий волонтерський десант до Херсону: потрібні водії та електрики

Новина з відео

18:05 "Деякі міста зруйновані вщент": турецький політолог розповів, яка ситуація в країні після серії землетрусів

18:03 Андрій Лунін визнаний одним із найкращих гравців "Реала": допоміг здобути важливу перемогу

Ексклюзив

18:00 Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

17:57 Сумська не стримала сліз, коли розповідала про доньку та онуків в росії: "Все прослуховується"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:55 Євросоюз має намір притягнути рф до відповідальності за агресію в Україні

Ексклюзив

17:40 Загрози для Одеської області немає: росіяни не ризикнуть йти у наступ у цьому напрямку – Рєзніков

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 10 лютого: Тельцям — абстрагуватися від проблем, Стрільцям — час спілкування

17:27 Скільки співробітників Міноборони та ЗСУ притягнули до відповідальності після аудитів: відповідь Резнікова

17:19 США сигналізують про довгострокову підтримку України

Новина з відео

18:05 "Деякі міста зруйновані вщент": турецький політолог розповів, яка ситуація в країні після серії землетрусів

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 10 лютого: Тельцям — абстрагуватися від проблем, Стрільцям — час спілкування

Ексклюзив

17:10 І нагодують, й обігріють: пічки-буржуйки від одеських волонтерів, які розроблено для передової

Новина з відео

17:05 "Від нас залежить безпека всієї Європи": Президент України звернувся до Євроради

Ексклюзив

16:40 Литва надасть Україні зенітні комплекси для боротьби з Іранськими дронами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:20 Зеленський виступає з промовою в Європарламенті: головні тези

Новина з відео

11:44 ​​​​​​​Спроба рф захопити усю територію Донбасу до кінця березня не обґрунтована у військовому сенсі, — Юсов

Новина з відео

11:15 У росії стався вибух у багатоповерхівці: є загиблі

Новина з відео

08:01 Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону

Новина з відео

23:51 Президент Зеленський прибув до Єлисейського палацу, — відео Новини.LIVE

Ексклюзив

18:00 Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

17:19 США сигналізують про довгострокову підтримку України

08:00 Wordtune: штучний інтелект, що здатен в рази спростити написання текстів англійською

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

18:30 "Якщо не ми, то знайдуть цивільні": інтерв'ю з сапером про розмінування Київщини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:30 Псевдожурналісти повертають "совок" у Маріуполь: огляд пропагандистського контенту

Ексклюзив

17:00 "Скасування пільг для грального бізнесу ніяк не вплине на збільшення бюджету", — експерт з туризму Фазіль Аскеров

Ексклюзив

16:54 Важка справа: чи встигнуть танки на війну

08:00 Чемпіони зі стуку: росіяни пишуть доноси на українців, пацифістів та Третьяковську галерею

23:00 Другий день війни з природою: землетруси, шторм і зсуви ґрунту

Актуальне по темі

None 9 Лютий 17:22

Одеса готує другий волонтерський десант до Херсону: потрібні водії та електрики

None 9 Лютий 18:08

"Деякі міста зруйновані вщент": турецький політолог розповів, яка ситуація в країні після серії землетрусів

None 9 Лютий 18:02

Андрій Лунін визнаний одним із найкращих гравців "Реала": допоміг здобути важливу перемогу

None 9 Лютий 15:48

Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB