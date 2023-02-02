Податки в Україні — хто з власників авто має заплатити 25 тис. гривень

У відомстві визначили перелік моделей авто, на які поширюється податок

У Міністерстві економіки України закликали громадян вчасно сплатити транспортний податок. У відомстві визначили перелік моделей автомобілів, на які він поширюється у 2023 році.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Податок за елітні авто

Як зазначається, в Україні власники елітних автомобілів повинні заплатити податок відповідно до опублікованого списку Мінекономіки.

Загалом відомство визначило 225 моделей марок машин, які підпадають під податок. Йдеться про: Porsche, Tesla, Toyota, Land Rover, Lexus, Bentley, Jaguar, BMW та Mercedes-Benz.

Податок у 2023 році становить 25 тисяч гривень. Його потрібно сплатити упродовж 60 днів після отримання повідомлення, інакше почнеться нарахування пені.

Під податок підпадають авто віком до п'яти років та вартістю від 375 мінімальних заробітних плат, тобто вартістю від 2,51 млн грн.

Що ще варто знати

Українцям дали можливість розмитнювати ввезені в країну автомобілі швидше. Тепер це можна робити за допомогою мобільного застосунку державних послуг "Дія". Передбачено нову систему розрахунку митного збору за розмитнення транспортних засобів. Щоб дізнатися вартість, у застосунку потрібно ввести деякі характеристики автівки.

Минулого року ввезли 534,8 тисячі автомобілів з іноземною реєстрацією. Показник на 60% менше за результат 2021 року. Аналітики зазначають, що число ввезених автомобілів на іноземній реєстрації майже подібне до кількості у 2020 році, коли діяли суворі коронавірусні обмеження.

Українці у 2022 році переважно обирали вживані автомобілі за ціною до 4 тис. доларів США (частка — 66%). Машинами вартістю від 10 тис. до 15 тис. доларів цікавилися 11,17%, а ціною понад 30 тис. доларів — лише 5%.

Нагадаємо, торік санкції похитнули не тільки автомобільну галузь росії, а й Білорусі. На ринку стався рекордний обвал за всю історію — продажі впали майже втричі.