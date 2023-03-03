Допомога українцям 100 тисяч грн — хто може отримати та які умови

На реалізацію програми державою виділено 9,6 млн грн

В Україні знову запрацювала держпрограма "Рука допомоги", за якою офіційні безробітні можуть оформити безвідсоткові кредити на старт чи розвиток власного бізнесу. Максимально можна отримати 100 500 грн. На реалізацію програми державою виділено 9,6 млн грн.

Про це поінформував пресцентр Міністерства соціальної політики.

Хто може розраховувати на допомогу

Ця програма дає змогу громадянам із малозабезпечених родин, які не мають роботи, претендувати на одноразові безвідсоткові поворотні кредити для відкриття чи розвитку власного бізнесу.

Допомогу можуть отримати лише ті громадяни, які офіційно зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні.

"Однією з цілей соціальної політики в Україні є максимальна допомога особам і родинам, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення умов для подолання цих обставин. Міністерство соцполітики перезапускає програму "Рука допомоги", яка спрямована на допомогу малозабезпеченим особам у відкритті власної справи", — йдеться на сайті відомства.

Як отримати кошти

Щоб отримати безвідсотковий кредит, працездатні українці з малозабезпечених сімей мають звернутися до найближчого Центру зайнятості.

Там подати до створеної при Центрі зайнятості Комісії з питань надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім'ї:

заяву про надання фінансової допомоги;

бізнес-план;

довідку про несудимість.

Далі необхідно зачекати рішення відповідної комісії, яка розглядає заявку на засіданні. Після претендент на фінансову допомогу отримує письмове повідомлення про прийняте рішення.

У випадку, якщо рішення є позитивним, людина має створити юридичну особу або зареєструватися як ФОП протягом 30 календарних днів із дати отримання повідомлення.

На що саме можна буде витратити кошти

Фінансова допомога надається на придбання обладнання та матеріалів, необхідних для розвитку власної справи.

Які умови надання та повернення кредиту

Людина може отримати безвідсотковий кредит від держави строком на 3 роки для започаткування власної справи.

Умови повернення допомоги:

або після закінчення трирічного строку з дати її отримання, однією сумою (протягом 30 календарних днів);

або достроково, частинами відповідно до графіка, погодженого центром зайнятості.

Важливо: сума фінансової допомоги, що повертається, зменшується на суму сплачених податків, зборів і ЄСВ.

Фінансова допомога не повертається, якщо підприємцем:

сплачено податки, збори і ЄСВ в сумі, що перевищує суму наданої допомоги;

у перший рік з дати отримання допомоги працевлаштовано за направленням центру зайнятості не менше 2-х осіб із малозабезпечених сімей строком не менше, ніж на два роки.

Нагадаємо, українським безробітним, які долучилися до "Армії відновлення", заплатили за виконані роботи з відновлення країни 40 млн гривень. Йдеться про майже 6,5 тисячі осіб.

Раніше Новини.LIVE зібрали сім конструктивних кроків для відновлення після звільнення. Втрата роботи може стати жахливим стресом і ударом по вашому его та самопочутті, але це також може бути шанс дослідити можливості, переглянути своє життя та розширити свої кар’єрні горизонти.