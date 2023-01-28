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Українці можуть отримати 27 тис. грн допомоги від фонду Ukrainely: хто має право

28 січня 2023 17:42
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Допомога українцям — як оформити нову підтримку постраждалим
Суму фінансової підтримки можна обрати самостійно
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні громадяни, які постраждали від війни, можуть оформити допомогу від фонду Ukrainely. Суму фінансової підтримки можна обрати самостійно, максимально — 27 тис. грн.

Така інформація міститься на сайті організації Ukrainely.

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Хто має право на допомогу

Як зазначається, подавати заявки на допомогу від фонду Ukrainely можуть виключно ті громадяни, які перебувають на території України.

Фонд пропонує три програми фінансової допомоги:

  • підтримка сімей під час війни;
  • допомога внутрішньопереміщених осіб (ВПО);
  • підтримка військовослужбовців та тероборонівців.

Водночас Ukrainely визначила пріоритетною категорією сім'ї з дітьми.

Заявки на матеріальну допомогу приймають за посиланням. На сайті потрібно заповнити дані по себе, розповісти про свою родину та ситуацію, в якій опинилися.

Після цього заявку мають розглянути. Якщо допомогу затвердять, то гроші будуть перераховані на банківську картку. Виплати розіб'ють на кілька частин.

Примітно, що розмір фінансової допомоги можна вказати самостійно.

Проте, якщо кількість заявок занадто великою, то можуть погодити лише частину вказаної суми.

Більше про допомогу українцям

Раніше ми писали, що в Україні працівники та підприємці під час війни мають право на отримання щомісячної грошової допомоги в розмірі 3,35 тисячі гривень. Така сума гарантована державою з часткового безробіття.

Торговельна мережа супермаркетів "АТБ-Маркет" долучилася до державного благодійного проєкту "єДопомога". В рамках програми можна як отримати безкоштовні продукти, так і допомогти іншим.

Ще громадяни, які вимушено залишили свої оселі через бойові дії, можуть здійснити переадресацію пенсій, субсидій та соціальних виплат. Евакуація не завадить отримати законні виплати.

Нагадаємо, влада підкоригувала правила виплати державної компенсації роботодавцям, які наймають на роботу внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Так, для бізнесу запровадили умову щодо тривалості працевлаштування переселенців.

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