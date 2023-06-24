Українці несуть гроші в банки — як зросли вклади у червні

Гроші на банківській касі. Фото: УНІАН

В Україні фіксують зростання обсягу вкладів у банках як з боку населення, так і бізнесу. За місяць загальна сума зросла на майже 1,5 млрд гривень.

Про це свідчить інформація Фонду гарантування вкладів фізосіб.

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Як зросла сума вкладів у банках

Зазначається, що на 1 червня поточного року сумарний обсяг вкладів громадян та підприємців у фінустановах сягнув 1,07 трлн гривень, що на 1,4 млрд гривень більше проти травневого показника. З-поміж загальної суми вклади фізосіб розподіляються так:

670 млрд гривень — національна валюта;

398,7 млрд гривень — іноземна валюта.

На фізосіб-підприємців припадає 3,1% вкладів — 122,7 млрд гривень. Ці вклади також підпадають під гарантії Фонду з січня 2017 року.

За даними Фонду, з 13 квітня минулого року на час дії в країні воєнного стану та упродовж трьох місяців після завершення на вклади, зокрема ФОП, у банках поширюються 100% гарантії.

Максимальний розмір гарантованого відшкодування для вкладників банків становить 600 тис. гривень. Це передбачено законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб".

Повернення вкладів в "один клік"

Невдовзі українцям нададуть можливість отримати кошти від Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) за допомогою мобільного застосунку держпослуг "Дія". Команди Мінцифри та Фонду гарантування вкладів вже працюють над новим сервісом.

Послугою зможуть скористатися громадяни, яким мають повернути 3,2 млрд гривень — 1,4 мільйона рахунків.

Подати заяву можна буде в "один клік".

Нагадаємо, торік банківський сектор демонстрував зростання прибутковості та накопичив у резервах 119 млрд грн. Сума у 35 разів перевищує довоєнний показник 2021-го, коли було 3,4 млрд грн.

Також ми писали, що український уряд планує радикально боротися із боржниками, встановивши заборони на великі покупки. Також пропонують арештовувати депозити у банках.