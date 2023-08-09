ПриватБанк розповів, яку суму витратили українці на покупки у 2023 році

Українці оплатили картками ПриватБанку покупок на 350 млрд грн: що купували найбільше
З початку 2023 року через державну фінустанову "ПриватБанк" українці розрахувались платіжними картками за 1,3 млрд покупок. Все це обійшлось у 350 млрд гривень.
Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.
Що найбільше купують українці у 2023 році
Там зазначають, що таку кількість транзакцій вдалося провести завдяки активному розвитку мережі безготівкових оплат через POS-термінали ПриватБанку.
При цьому найбільша категорія витрат з початку року — купівля продуктів харчування. Так, обсяги безготівкових оплат у супермаркетах та продуктових магазинах сягнули 159,5 млрд гривень. Примітно, що частка витрат на продукти в загальному обсязі витрат становить близько 45%.
Також з початку поточного року українці продовжують надалі активно користуватися послугою "Готівка на касі". Лише за перші три місяці року 7,9 млн операцій було здійснено з отримання готівки через POS-термінали ПриватБанку на суму 11 млрд гривень.
Зокрема, у липні кількість оплат картками покупок у мережах торгівлі зросла на 5,9%, до 199 млн транзакцій. При цьому обсяги сплачених безготівково товарів за місяць підвищилися на 7,7%, до понад 48 млрд гривень.
За місяць суттєво зросли карткові витрати громадян на:
- кав'ярні та ресторани (19%, до 3,4 млрд гривень);
- покупки медикаментів (14,5%, до 2,7 млрд гривень);
- електроніки та побутової техніки (16%, до 3,2 млрд гривень);
- пальне (12%, до 2,3 млрд гривень).
Що ще варто знати
Нагадаємо, що фінустанови країни у 2023 році продовжили політику скорочення відділень у містах. Зокрема тому мережа державного ПриватБанку вже не вважається найбільшою.
Також ми писали, що в Україні банки почали масово блокувати рахунки своїх клієнтів. При цьому споживачі фінансових послуг скаржаться на неправомірність таких дій.