ПриватБанк розповів, яку суму витратили українці на покупки у 2023 році

Картка ПриватБанк. Фото: privatbank.ua

З початку 2023 року через державну фінустанову "ПриватБанк" українці розрахувались платіжними картками за 1,3 млрд покупок. Все це обійшлось у 350 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

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Там зазначають, що таку кількість транзакцій вдалося провести завдяки активному розвитку мережі безготівкових оплат через POS-термінали ПриватБанку.

При цьому найбільша категорія витрат з початку року — купівля продуктів харчування. Так, обсяги безготівкових оплат у супермаркетах та продуктових магазинах сягнули 159,5 млрд гривень. Примітно, що частка витрат на продукти в загальному обсязі витрат становить близько 45%.

Також з початку поточного року українці продовжують надалі активно користуватися послугою "Готівка на касі". Лише за перші три місяці року 7,9 млн операцій було здійснено з отримання готівки через POS-термінали ПриватБанку на суму 11 млрд гривень.

Зокрема, у липні кількість оплат картками покупок у мережах торгівлі зросла на 5,9%, до 199 млн транзакцій. При цьому обсяги сплачених безготівково товарів за місяць підвищилися на 7,7%, до понад 48 млрд гривень.

За місяць суттєво зросли карткові витрати громадян на:

кав'ярні та ресторани (19%, до 3,4 млрд гривень);

покупки медикаментів (14,5%, до 2,7 млрд гривень);

електроніки та побутової техніки (16%, до 3,2 млрд гривень);

пальне (12%, до 2,3 млрд гривень).

Що ще варто знати

Нагадаємо, що фінустанови країни у 2023 році продовжили політику скорочення відділень у містах. Зокрема тому мережа державного ПриватБанку вже не вважається найбільшою.

Також ми писали, що в Україні банки почали масово блокувати рахунки своїх клієнтів. При цьому споживачі фінансових послуг скаржаться на неправомірність таких дій.