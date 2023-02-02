Обмін валют — українці активно продають запаси гривень

Обсяг чистої купівлі валюти сягнув 564 млн доларів

Українці у січні 2023 року продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,227 млрд доларів (в еквіваленті) і купили на 1,792 млрд доларів. Обсяг чистої купівлі валюти сягнув 564 млн доларів.

Про це свідчить інформація, оприлюднена Національним банком України (НБУ).

Українці нарощують купівлю валюти

За цими даними, у перший місяць року населення збільшило купівлю валюти на 100,3 млн доларів порівняно з груднем 2022 року, коли придбало 463,7 млн доларів.

Приблизний попит спостерігався тільки у квітні 2021 року — тоді громадяни придбали 545,9 млн доларів.

При цьому більше половини попиту, 370,5 млн доларів, припало на безготівкову валюту у банках за фіксованим курсом у близько 36,6 грн/дол. Це значно вигідніше від готівкового курсу у 40,5 грн/дол.

Таким чином, рівень купівлі доларів у січні є максимальним за кілька останніх років.

Національний банк 21 липня минулого року дозволив фінустановам продавати громадянам безготівкову валюту, однак за умови розміщення її на депозити терміном понад три місяці. Таким чином українці можуть застрахуватися від валютних коливань.

Як купували валюту у попередні роки

У 2022 році українці продали валюти на 14 461,4 млн доларів, а придбали на 15 341,5 млн доларів. Обсяг чистої купівлі становив понад 880 млн доларів.

У 2021 році громадяни продали валюти на 26 208,0 млн доларів, а придбали на 24 614,0 млн доларів. Обсяг чистого продажу сягнув 1 594,1 млн доларів.

Нагадаємо, з 25 жовтня Ощадбанк почав також продавати американську валюту за офіційним курсом Національного банку. Валюту можна купити виключно під розміщення на депозит.

У Національному банку України стверджують, що мають достатній обсяг золотовалютних резервів для того, щоб утримувати офіційний курс національної валюти по відношенню до долара на рівні 36,6 гривні. Вагомих причин девальвації немає.

Українська банківська система навіть на тлі війни отримала мільярдні прибутки з початку 2022 року.