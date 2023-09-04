Біженці в Польщі — як отримати нову грошову допомогу

Злоті у руках. Фото: Unplush

Українські біженці, які виїхали на час війни у Польщу, мають право на нові виплати. Йдеться про фінансову допомогу Becikowe.

Про це пише Visit Ukraine.

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Нова допомога у Польщі

Як зазначається, цьогоріч всі батьки новонароджених дітей, які проживають у Польщі та відповідають деяким вимогам, зможуть оформити допомогу Becikowe — одноразову суму у розмірі 1 тис. злотих. Виплати є частиною системи сімейних допомог в цій країні. Гроші перераховують на банківські рахунки чи доставляють поштою.

На виплати можуть претендувати:

громадяни Польщі;

громадяни країн ЄС та Європейської Економічної Зони (Швейцарія, Британія);

ті, хто мають громадянство іншої держави, і мають дозвіл на тимчасове проживання та роботу в цій країні;

громадяни, які прибули у Польщу після 24 лютого минулого року.

одноразова виплата оформлюється на одного з батьків дитини, юридичного чи фактичного опікуна дитини, що подав до суду заяву про усиновлення.

Вимоги для отримання допомоги Becikowe:

вагітні жінки мають бути зареєстровані в медзакладі не пізніше 10 тижнів до пологів (меддовідка від лікаря чи акушера (за винятком опікунів);

розмір доходу родини на одного громадянина не перевищує 1922 злотих;

заява подана не пізніше ніж через 12 місяців від дня народження малюка. Для опікунів, не пізніше року від дати офіційного початку опіки/усиновлення (допомогу надають дітям до 18 років).

Серед особливостей для українців, які прибули у Польщу через російську агресію, — доходи розглядають тільки для тих членів родини, які теж перебувають у Польщі.

Потрібно зібрати такий пакет допомоги:

заява на допомогу (wniosek o becikowe);

персональна інформація про батьків та дитину;

персональний ідентифікаційний номер (PESEL);

оригінал, копія свідоцтва про народження малюка;

номер рахунку у банку для переказу коштів;

меддовідка від лікаря чи акушера, що підтверджує, що матір була зареєстрована в медзакладі не пізніше десяти тижнів до пологів;

довідка про доходи родини (за потреби, документи, які підтверджують втрату доходів чи зміни в них);

документ про легальний статус перебування у Польщі для іноземців;

письмова заява, що допомогу на дитину не надавали раніше;

електронна адреса.

Для громадян України, які перетнули держкордон після 24 лютого 2022 року — штамп із датою перетину кордону. Це може бути паспорт чи інший документ.

Ті батьки, які самостійно виховують дитину, мають додатково додати копію свідоцтва про сімейний стан (у разі, якщо один з батьків помер чи невідомий), документ з суду про обов'язок сплати аліментів одному з батьків чи відмову від їх стягнення.

Процедуру подання заявки на Becikowe можна здійснити особисто в адміністрації місцевої резиденції (Urząd gminy/miasta), у центрах соцдопомоги, через пошту чи дистанційно.

Для подачі заяви онлайн потрібно:

зареєструватися на сайті Emp@tia з використанням е-підпису;

ввести особисту інформацію;

заповнити заявку;

очікувати відповідь від компетентних органів, що відповідають за місце проживання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, додаткові 10 мільйонів євро для фінансування допомоги біженцям з України виділить Латвія. Кошти передадуть органам місцевого самоврядування.

Також ми писали, що державна фінустанова "ПриватБанк" запустила національну акселераційну програму "Власне" для підприємців. В її рамках бізнес отримає сумарно 4 млн гривень.