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Українці в Польщі отримають нову грошову допомогу: як оформити 1 тис. злотих

4 вересня 2023 10:16
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Біженці в Польщі — як отримати нову грошову допомогу
Злоті у руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українські біженці, які виїхали на час війни у Польщу, мають право на нові виплати. Йдеться про фінансову допомогу Becikowe.

Про це пише Visit Ukraine.

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Нова допомога у Польщі

Як зазначається, цьогоріч всі батьки новонароджених дітей, які проживають у Польщі та відповідають деяким вимогам, зможуть оформити допомогу Becikowe — одноразову суму у розмірі 1 тис. злотих. Виплати є частиною системи сімейних допомог в цій країні. Гроші перераховують на банківські рахунки чи доставляють поштою.

На виплати можуть претендувати:

  • громадяни Польщі;
  • громадяни країн ЄС та Європейської Економічної Зони (Швейцарія, Британія);
  • ті, хто мають громадянство іншої держави, і мають дозвіл на тимчасове проживання та роботу в цій країні;
  • громадяни, які прибули у Польщу після 24 лютого минулого року.
  • одноразова виплата оформлюється на одного з батьків дитини, юридичного чи фактичного опікуна дитини, що подав до суду заяву про усиновлення.

Вимоги для отримання допомоги Becikowe:

  • вагітні жінки мають бути зареєстровані в медзакладі не пізніше 10 тижнів до пологів (меддовідка від лікаря чи акушера (за винятком опікунів);
  • розмір доходу родини на одного громадянина не перевищує 1922 злотих;
  • заява подана не пізніше ніж через 12 місяців від дня народження малюка. Для опікунів, не пізніше року від дати офіційного початку опіки/усиновлення (допомогу надають дітям до 18 років).

Серед особливостей для українців, які прибули у Польщу через російську агресію, — доходи розглядають тільки для тих членів родини, які теж перебувають у Польщі.

Потрібно зібрати такий пакет допомоги:

  • заява на допомогу (wniosek o becikowe);
  • персональна інформація про батьків та дитину;
  • персональний ідентифікаційний номер (PESEL);
  • оригінал, копія свідоцтва про народження малюка;
  • номер рахунку у банку для переказу коштів;
  • меддовідка від лікаря чи акушера, що підтверджує, що матір була зареєстрована в медзакладі не пізніше десяти тижнів до пологів;
  • довідка про доходи родини (за потреби, документи, які підтверджують втрату доходів чи зміни в них);
  • документ про легальний статус перебування у Польщі для іноземців;
  • письмова заява, що допомогу на дитину не надавали раніше;
  • електронна адреса.

Для громадян України, які перетнули держкордон після 24 лютого 2022 року — штамп із датою перетину кордону. Це може бути паспорт чи інший документ.

Ті батьки, які самостійно виховують дитину, мають додатково додати копію свідоцтва про сімейний стан (у разі, якщо один з батьків помер чи невідомий), документ з суду про обов'язок сплати аліментів одному з батьків чи відмову від їх стягнення.

Процедуру подання заявки на Becikowe можна здійснити особисто в адміністрації місцевої резиденції (Urząd gminy/miasta), у центрах соцдопомоги, через пошту чи дистанційно.

Для подачі заяви онлайн потрібно:

  • зареєструватися на сайті Emp@tia з використанням е-підпису;
  • ввести особисту інформацію;
  • заповнити заявку;
  • очікувати відповідь від компетентних органів, що відповідають за місце проживання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, додаткові 10 мільйонів євро для фінансування допомоги біженцям з України виділить Латвія. Кошти передадуть органам місцевого самоврядування.

Також ми писали, що державна фінустанова "ПриватБанк" запустила національну акселераційну програму "Власне" для підприємців. В її рамках бізнес отримає сумарно 4 млн гривень.

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